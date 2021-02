Complot dans l’affaire Sonko : Malick Sall dédouane Macky

Me Malick Sall a dédouané Macky Sall qui est accusé d’avoir « ourdi un complot » dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Selon le ministre de la Justice, Garde de Sceaux il n’en est de rien. Venu à l’Assemblée nationale assister à la levée d’immunité parlementaire de Sonko, il a révélé aux députés que c’est grâce à lui que le chef de l’État a été informé de ce dossier.

« Cette affaire c’est moi, a titre personnel, Garde des Sceaux qui a informé le chef de l’État. Comment? Nous étions en Conseil des ministres, j’ai reçu un message du Procureur de la République son rôle, comme on dit à l’obligation de remonter l’information qui m’a effectivement envoyé la copie de la plainte déposée à la gendarmerie. J’ai immédiatement envoyé cette information au chef de l’État. Et je peux vous assurer que sa réaction était une réaction de désolation. Une réaction de compassion. Parce qu’il m’a dit à son pire ennemie on ne lui souhaiterait cela », a dit le ministre aux députés. Avant d’ajouter : « jusqu’à ce que une personne poursuivie soit définitivement condamnée elle est présumée innocente ».

La réaction de Aida Mbodj, avocate d’Ousmane Sonko, n’a pas tardé. »L’affaire s’est passée le 2 février, un mardi. Et il n’y pas de Conseil des ministres le mardi. Je ne sais de quel conseil tu parles », s’interroge-t-elle.