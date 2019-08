Serigne Maodo DIA, une bibliothèque spirituelle

« La mort ne surprend point le sage : il est toujours prêt à partir. » Si nous

avons ainsi invoqué Jean De La Fontaine, c’est parce que les mots justes et

féconds de ce penseur nous renvoie parfaitement à l’image de cette personne

d’une dimension légendaire et spirituelle.

Qui était l’homme ?

Serigne Maodo DIA (1942-2010) porte le nom de l’éminent Cheikh El Hadj

Malick SY (RTA) qui a donné le wird Tidiane à son père Serigne Macoumba

DIA (RTA). De parents férus de sciences islamiques et imbus de la religion

musulmane, il commença très tôt sa formation coranique auprès de son père

avant de rejoindre son frère Serigne Cheikh DIA puis d’autres contrées telles

que Ngaye Diawar dans la localité de Géoul. Toujours dans cette quête du

savoir, il apprend le « Fikh » chez son oncle Serigne Khassimou DIA de Géoul

et le « Miirass », qui est la science relative à l’héritage en Islam, auprès de

Serigne Makhtar DIA.

Il connut d’autres professeurs nommément Serigne Oumar GUEYE de Bargny.

C’est en 1964 que son père le confia à El Hadj Racine Mbaye (RTA) qui parfait

son éducation. En 1973, il reçut des « Idiaza » des mains d’El Hadj Racine

Mbaye en guise de bénédiction mais aussi comme matérialisation de la

confiance et du respect qu’il lui témoignait avant que ce dernier ne lui fasse cette

confidence : « Je me confie entièrement à toi et si je quitte ce bas monde,

j’aimerais que ton épaule contre la mienne, tu m’accompagnes jusque dans ma

tombe. Je te confie la gestion de tout ce que je possède notamment ma famille

ainsi que la gestion des Dahiras. Je te donne la garantie que toute oraison que

tu feras sur les secrets des « Noms » de Dieu sera acceptée et c’est valable pour

toute personne à qui tu en donneras l’autorisation. » C’est ainsi qu’en 1980, il

assura une prise en charge financière et présentielle auprès de sa famille

jusqu’en 2010. Le 23 Novembre 1993, Seydi Djamil SY, fils aîné de Serigne

Babacar SY, (RTA), lui demanda de venir le voir en insistant sur le fait qu’il

devait venir seul. Dans le secret de sa chambre personnelle, ils eurent une

longue discussion sur la famille et la Hadara, un pacte fut scellé entre deux

personnes de dimensions exceptionnelles dont la confiance mutuelle n’avait

d’égale que leur dessein commun d’une vie entièrement vouée à Allah.

Il dirigeait l’Union Fraternelle des Dahiras Tidianes de Louga, de 1990 à 2010,

qui regroupait l’ensemble des Dahiras. Il a décentralisé les séances de

« bourds » en les organisant à Louga. Serigne Mansour SY (Borom Daradji)

(RTA), en reconnaissance de son travail fait dans la Tarikha lui offrit le boubou

qu’il portait lors de son premier Gamou après son intronisation au titre de Khalif

général des Tidianes, en 1998, et lui donna des « Idiaza ». Serigne Maodo DIA

était un fédérateur de toutes les confréries. Son sens du partage a fait qu’il a

traduit dans plusieurs séquences audio le « lakhdari » pour que sa

compréhension soit accessible à toutes les couches de tous les niveaux

d’instruction particulièrement aux disciples Tidianes.

Serigne Maodo DIA a toujours incarné dans une grande rigueur ces mots du

Prophète Mouhamed (PSL) conformément à l’esprit de partage et de soutien :

« Dieu aide le croyant qui aide son prochain. » Il était de ces grands hommes

dotés d’une grande ouverture d’esprit mais aussi et surtout une largesse du cœur

qui lui ont valu d’être affectueusement appelé « Baaye », il a enfanté au-delà du

sang, au-delà du patronyme, l’humanité était la seule famille qui vaille. Il

incarnait également une valeur islamique qu’est le partage de connaissance.

Quelle humilité ! Sa maison ne porte en elle ne serait-ce que l’ombre d’un

caractère privé, c’est une maison d’hôtes voire un foyer coranique dont les

portes sont toujours ouvertes nonobstant l’appartenance religieuse et

confrérique. La cohésion sociale dans le respect des individualités était son

sacerdoce, des antres de la Thora, de la Bible ou du Coran, l’humain était l’objet

qui primait dans ses relations avec les autres. Affable et souriant, il inspirait le

respect et la lumière qui éclaire même dans les profondeurs sans fonds. Il était

d’une sincérité courageuse, oui il en faut du courage pour être d’une sincérité

désintéressée tout en agissant avec cette aubaine de Raison. Le seul gain qu’il ait

jamais courtisé restait la satisfaction du Miséricordieux. D’une pédagogie hors

norme et d’une conviction forte, il a formé plusieurs personnes d’horizons

différents. Toutefois, il parvenait toujours à assurer un équilibre à travers une

forte maîtrise de soi avec un esprit de dépassement qui le définissait. Il a vécu,

oui il a vécu ! Car mourir dans les mémoires et se réduire en ossements dans les

cœurs n’est que l’expression d’une existence dénuée de vie, Serigne Maodo DIA

a gardé sa quintessence sans en abîmer l’essence. Les ans ne tuent que les anses

et la mort ne peut détruire une lumière profonde, la toucher ne fait que faire

jaillir le joyau qu’elle renfermait en elle pour le livrer en reflet à l’Or céleste.

Mourir ! Et de quelle Mort ? L’est-il celui qui inspire et guide du fond de cette

supposée demeure souterraine appelée tombe ?

D’une très grande générosité, il nourrissait les animaux comme les hommes car

il avait foi en cette réalité que toute créature porte en elle une partie de son

créateur et qu’Aimer Dieu revient à aimer sa Création dans sa grande entièreté.

Il hébergeait et offrait des bourses d’études à plusieurs personnes et assurait la

dépense quotidienne de plusieurs foyers dans la plus grande discrétion, et

d’autres œuvres qu’il ne confia qu’à Dieu avec la jalousie des Saints qui

conversent avec l’Univers dans le secret de la grande ombre.

Restant sur cette personne emblématique et exemplaire, nous pouvons dire que

ses actes sont éternels. Aujourd’hui, à quelques encablures de la 9 ème édition des

journées de prières qui lui sont consacrées depuis son rappel à Dieu, (Mardi, 07

Septembre 2010), on marche vers un nouvel hommage religieux, dans son

village natal Kaib DIA, à environ 07 km de Louga, pour immortaliser son legs

les 06 et 07 Septembre prochain.



Pour ainsi dire, on ne saurait terminer que sur cette phrase emblématique

qu’Ababacar Sadikh (RTA) avait prononcée quand le Prophète Mouhamed

(PSL) fut rappelé à Dieu : « Tous ceux qui étaient dans l’adoration pour

Mouhamed (PSL), Mouhamed est parti. Tous ceux qui étaient dans l’adoration

pour Allah, Allah est éternel.»

Que votre âme repose en paix, cher papa.

