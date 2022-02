Serigne Mbacké Ndiaye à Cissé : « Félicitations Alioune, tu as tout entendu »

Félicitations Alioune. Je ne trouve pas les mots. Tu as tout entendu. Tu as tout supporté. Les coups les plus durs sont venus de ceux qui devaient être tes soutiens les plus sûrs. Mais Dieu est juste. Tu es le meilleur. Je l’ai toujours dit et soutenu. Le meilleur reste à venir car cette équipe va émerveiller le monde au prochain Mundial. Merci ton Papa Mamadou. Merci à ta maman. Bravo à ta distinguée épouse, celle là qui a été pour toi un soutien sans faille. Merci mon cher.

Serigne Mbacké Ndiaye