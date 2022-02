Aly Saleh : « Le jour de gloire est enfin arrivé pour les lions »

Sénégal Champion d’Afrique: Le jour de gloire enfin arrivé pour les lions de la téranga (Par Aly Saleh)

Sur la pelouse du stade Olembé de Yaoundé, Mohamed Salah et ses coéquipiers égyptiens ont affronté ce dimanche le Sénégal.

C’était l’occasion de nouvelles retrouvailles pour l’ailier de Liverpool avec Sadio Mané, son coéquipier en Angleterre. Si les Pharaons voulaient s’offrir l’occasion de remporter un huitième trophée, les hommes d’Aliou Cissé, après deux finales perdues en 2002 et 2019, ont rompu cette série en remportant cette CAN.

Après 120 minutes de jeu, les épreuves fatidiques des tirs aux buts ont départagé les 2 equipes en donnant raison à l’enfant de Bambali.

Le parcours de la bande à Sadio Mané a été exceptionnel à tout point de vue.

Pour avoir toujours été optimiste dés le départ, quant à la victoire finale, l’étape Ô combien important que les garçons viennent de franchir et qui les plonge à jamais dans les annales de l’histoire du football montre à suffisance qu’ils ont été les meilleurs à tous les moments.

Aller deux fois en finale successivement en coupe d’Afrique des nations de football n’est pas donné à n’importe qui.

Il fallait avoir du cran doublé d’un talent et surtout d’un sérieux pour réaliser un tel exploit.

Leur aîné El Hadj Ousseynou Diouf avait très tôt compris que sur ces garçons là, les sénégalais pouvaient compter pour aller arracher dame coupe en terre Camerounaise et l’amener au Sunugal. Ils nous ont montré avant leur départ qu’ils n’y seront pas comme des figurants.

Aujourd’hui que la messe est dite, nous sommes encore plus fiers des lions de la tèranga qui se sont surpassés. En quittant Dakar, le premier des sénégalais en leur remettant le drapeau national, les avait galvanisé en leur demandant de ne pas rentrer sans le trophée continental, mais malheureusement bon nombre d’entre nous y voyaient des menaces.

Nous avons entendu des déclarations d’anciens joueurs par-ci, de journalistes par-là, qui se prenaient pour des entraineurs, critiquant violemment la démarche et la performance de la tanière, souvent même allant dans le sens de saper le moral des troupes. Mais aujourd’hui la vérité a triomphé et les a fait taire.

Qu’est ce que l’homme peut être virulent dans ses propos, parfois même très violent lorsqu’il n’est pas servi à ses attentes. Chaque chose en son temps et il faut savoir faire la part des choses avoir et savoir dominer les situations que l’on ne métrise pas.

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que les paroles doivent être choisies avec précaution, elles ont le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d’encourager, de guérir ou d’ouvrir de profondes blessures. Mais ne remuons le couteau dans aucune plaie. L’erreur est humaine.

Et c’est le Sénégal qui a gagné pour les sénégalais, savourons ensemble la belle victoire en ayant nos pensées à tous ceux que le triste sort a arraché à notre affection en cours de route. Jules François Bocandé, Bruno Metsu, Joseph Koto, Pape Bouba Diop, Issa Mbaye Samb, Thiam 12ème Gaïndé, Karim Séga Diouf, Pape Diop et tant d’autres qui se sont donné corps et âme pour que ce jour soit enfin arrivé.

Le onze sénégalais a démontré aujourd’hui qu’il fallait être des lions, de vrais, pour réaliser cet exploit grandiose tant attendu.

L’équipe nationale du Sénégal a donné un bonheur immense à notre pays qui n’efface pas toutes les difficultés que l’on traverse à l’ére de la Covid-19, mais qui permet l’unité. Il faut utiliser ces moments trop rares pour assurer encore davantage de cohésion.

Oh quel match sacre continentale, quelle équipe ! Vous faites la fierté de votre pays, bravo à vous les joueurs, mais bravo aussi à l’encadrement et aux milliers de supporters qui, depuis le début de la compétition, partout au Sénégal font vivre ce jeu extraordinaire en s’occupant de tous ces jeunes capables comme aujourd’hui de remporter de belles victoires. Géants du foot africain que vous êtes, merci chers lions d’offrir le rêve à une nouvelle génération. Vous êtes les champions des beaux moments de football, beaux moments de rassemblement et de fierté nationale.

Grâce à vous, nous avons touché les étoiles.

Quel match, quel talent!

Très grand merci à Aliou Cissé pour ce bonheur qu’il nous offre, vous avez réussi là où d’autres ont échoué! Que du bonheur et de la joie, c’était un rêve lointain et vous en avez fait une réalité.

Bravo, encore et encore, tellement fier d’être sénégalais, félicitations sans cesse à nos héros du ballon rond. L’équipe nationale du Sénégal est championne d’Afrique de football et les réactions ont fusé de partout. Politiques, syndicalistes, grévistes, critiques, opposants…, comme un seul homme, sont sortis jubiler, c’est dire la capacité éducatrice et fédératrice du football. Tout un stade et des milliers d’êtres humains devant leurs télévisions se souviendront de ce match, comme nous l’espérions dimanche dans ces colonnes. Il n’y a que le football qui peut offrir des moments politiques de paix qu’il faut savoir prolonger au quotidien. Hier, même si c’était sous l’orage à Yaoundé, ce serait transformé en grand soleil.

Aly Saleh Journaliste/Chroniqueur