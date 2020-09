Chef de l’opposition : Serigne Mbacké Ndiaye « allume » les opportunistes

ARRÊTONS CES POSITIONS D OPPORTUNISTES

Depuis un certain temps, le débat sur l’opportunité d’un statut de l’opposition et de son Chef se pose au Sénégal alors qu’il ne devrait pas l’être.

Certains brandissent des arguments selon lesquels ce n’est pas une priorité, nous faisons face à une pandémie, à des inondations ect.

De telles positions sont dénuées de respect de la Constitution et aussi des Sénégalais.

En effet ce sont les Sénégalais qui ont voté cette Loi fondamentale dans laquelle il est question du chef de l’opposition. Et pourtant ceux qui disent que ce n’est pas opportun, se fondent sur cette même Constitution pour parler des nombres de mandats du Président de la République. On ne peut aimer une chose et son contraire comme on ne peut évoquer l’application de certaines dispositions de notre constitution et vouloir sursoir à d’autres. Ne pas appliquer ces dispositions constitutionnelles relatives au statut de l’opposition ne serait rien d’autre qu’une trahison de ce serment qui veut que le Chef de l Etat « respecte et fasse respecter la constitution. »

Alors arrêtons ces positions d’opportunistes qui n’honorent pas leurs auteurs qui ne donnent aucun argument sérieux.

La démocratie a un coût, qui se réclame Démocrate doit accepter de le payer même s’il ne bénéficie pas directement et personnellement de cette décision du peuple souverain.