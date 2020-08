Diaw Fara : « Macky est un fervent partisan de la légalité constitutionnelle… »

Dans une intervention relative à l’arrestation suivie de la démission du Président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, le Président de la République Macky Sall a plaidé pour un respect scrupuleux, voire strict du protocole de la CEDEAO.

Ce dernier stipule qu’un Président légalement élu ne peut être démis de ses fonctions que par la voie… démocratique( les urnes, notamment). Une position du numéro 1 sénégalais qui conforte l’avis du jeune responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Gnith (Dép.Dagana), Adama Diaw.

Sur le mur de sa page Facebook, Diaw Fara écrit : « Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall est un fervent partisan de la légalité constitutionnelle. Sa position sur la crise malienne le justifie à merveille. Il est un défenseur de la démocratie et de l’État de Droit et, c’est ce qui le pousse à militer pour un respect scrupuleux du protocole de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sur ce, nous le félicitons pour son courage, son entregent, son leadership éclairé, mais aussi et surtout, sa diplomatie rayonnante à travers tout le continent africain et, même, mondial », a posté le jeune adepte du « Macky ».