Le Ministre Hamidou Kassé adhère et appelle la presse autour de l’APRES

Dans le cadre de ses activités, une délégation de l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (l’APRES) a été reçue par le doyen El Hadji KASSE, par ailleurs Ministre Conseiller du Président de la République. La délégation est conduite par son président Sambou BIAGUI en compagnie du Secrétaire général Abass Sow et du conseillé du Président le doyen Issa Sall.

Lors de cette rencontre, le Président de l’Apres a fait s’avoir que la Presse Sénégalaise est plongée depuis longtemps dans une situation de précarité qui n’honore pas la corporation d’où cette nécessité de s’unir pour mieux s’organiser, mais réagir de façon concerté et commune pour relever le défi. « L’APRES entretient des relations de partenariat avec le gouvernement à travers les institutions de l’Etat, les ministères, ONG et services impliqués dans la promotion de la santé et du bien-être des collectivités à tous les niveaux au Sénégal et en Afrique », a indiqué Sambou BIAGUI non sans oublier de revenir sur les projets phares que « nous avons en vue et les orientations stratégiques pour atteindre nos objectifs ».

Le Secrétaire général est largement lui revenu sur les missions de l’APRES. ‘Cette association œuvre exclusivement dans la promotion sociale et dans la solidarité de ses membres » a dit Abass Sow. Dans sa présentation de l’association, le SG a fait souligner que l’APRES s’engage à mener des actions sociales pour ses membres à travers une MUTUELLE DE SANTE des professionnels des médias et l’HABITAT SOCIAL avec la Cité de la Presse Sénégal (La CPS) pour ses membres et sympathisants. Le Conseiller du Président Issa SALL, est lui revenu sur les qualités humaines du Ministre Conseiller tout en saluant le travail qualitatif des membres et Sympathisants de l’APRES. Il a décerné un satisfecit au bureau pour l’excellent travail abattu en un temps record pour prendre en charge les préoccupations majeures de la presse sénégalaise. « Pour atteindre les objectifs globaux, il est souhaitable d’avoir le soutien de Son Excellence Le Président de la République pour le bien-être social de nos membres » a dit Issa Sall. Qui invite le ministre Conseiller et doyen de la presse à faciliter aux membres du bureau cette audience avec le Chef de l’Etat.

Le Ministre Conseiller Monsieur KASSE a salué le dynamisme de cette organisation et invite tous les confrères à adhérer à cette association qui a en son sein des hommes et des femmes de valeurs capables de relever le défi. Il estime que l’APRES doit être en mesure de travailler avec toutes les organisations de la Presse pour une synergie d’action tout en jouant un rôle de pivot dans la démarche et dans les orientations stratégiques. Il estime qu’il faut tout mettre en œuvre pour mettre à l’abri les hommes de médias » a dit l’ancien Dg du Soleil. Désigné par le président parmi les parrains par le Président Biagui au nom de tous les membres, Elhadji Kassé a lui officiellement adhéré à l’Apres et accorde une participation à hauteur de 500 000 francs CFA. Pour l’audience avec le Chef de l’Etat il promet de s’en ouvrir à d’autres membres du cabinet du Président de la République comme Seydou GUEYE, ainsi que le Ministre de l’habitat pour faciliter cette audience…Dans le cadre de recherche de moyens, des schémas ont été proposés afin de trouver des sources de financement innovantes et modernes et dans un contexte de Covid 19 l’APRES doit se positionner dans la sensibilisation des populations Des questions d’ordre stratégiques ont fait objet de partage de cette rencontre s’est déroulée dans un climat confraternel.