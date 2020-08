Les Cadres Républicains recadrent TAS et félicitent Macky Sall

La Convergence des Cadres Républicains, CCR, a appris sans surprise la publication par Monsieur Thierno Alassane SALL d’un livre dans lequel il tente vainement de salir la gouvernance de notre régime. Homme condescendant, rageur et très versatile, il vient de prouver une nouvelle fois que son comportement n’est pas encore à la hauteur des ambitions qu’il manifeste. Exposer sur la place publique ses conversations avec le Président de la République et le Premier ministre du gouvernement dans lequel on a siégé est plus qu’une atteinte à l’éthique de responsabilité. En choisissant le registre de la révélation, Monsieur Thierno Alassane Sall se présente aux sénégalais comme un homme politique immature, dépourvu de la culture d’Etat. Son discours délateur, avec en toile de fond son sentiment revanchard, prive son livre de la crédibilité que requiert l’exercice de transparence dans lequel il a voulu nous entraîner.

Ce faisant, son pamphlet rate malheureusement l’occasion de faire découvrir du nouveau sur le sujet du pétrole.

La CCR condamne son attitude déloyale et suicidaire pour un homme politique pourtant grand théoricien de la vertu.

Sur un autre registre, la CCR félicite le Président Macky Sall pour son leadership éclairé sur la situation au Mali. En demandant aux chefs d’Etat et de gouvernements de la CEDEAO de ne pas asphyxier le pays tout en condamnant le coup de force perpétré par les militaires, le Président Macky SALL vient de confirmer son option de cultiver avec nos voisins, une diplomatie fondée sur la solidarité et soutien mutuel entre les peuples. La CCR l’encourage et le soutient dans son attachement aux bonnes conditions de vie du peuple frère du Mali et au retour immédiat à la légalité constitutionnelle.

Dakar, le 21 août 2020

La Convergence des Cadres Républicains