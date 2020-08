Coup de taille au Mali : Si c’était IBK qui avait fomenté le coup… (Par Ibrahima Benjamin Diagne)

Nous n’avons pas assisté vraiment à un coup d’État au Mali. Cet événement est digne d’une séquence de 24 h chrono. Ce ne serait pas un coup d’État mais plutôt un coup de taille, un complot entre IBk et « ses officiers « .

Goita, Diaw, Wagué et compagnie sont de bons « coupeurs » de trajectoire. Ils ont stoppé net l’avancée de la clique à Dicko en jouant aux arbitres et en permettant à Keita de se dérober sans effusion de sang. Ce n’est pas mal comme stratégie. Ces jeunes Officiers dont certains formés en Russie, ont réinventé une démocratie à la malienne même fondée sur un joli complot. Car à la suite de cette crise politico-sociale, il n y a ni vainqueur ni vaincu. Dans ce face à face à distance entre le Président de la République et le Président de la Rue publique, personne ne peut crier victoire.

L’imam retourne à sa mosquée comme il l’a annoncé, IBK renonce au pouvoir sans laisser le trône à ses ennemis et les « putschistes » préparent la transition mais pour qui ? En effet à voir la rapidité des événements et le dénouement, on peut se poser la question : à qui profite ce coup ?

Apparemment ce n’est pas un coup à la Sanago ni à la Diendéré encore moins à la Dadis Camara où les insurgés ne savaient même pas où mettre les bottes parce qu’ils ont juste ramassé le pouvoir après avoir profité d’une situation chaotique face à une opposition des loyalistes.

Ici, toutes les forces adhérent à la junte bien structurée qui a enlevé le Président, son fils et le Premier ministre de façon majestueuse. Et si on avait demandé aux soldats de procéder à une opération d’exfiltration d’un président en disgrâce qui se dépose lui même pour permettre à l’armée dans sa globalité et dans son unité républicaine de s’adjuger sans opposition de son pouvoir de rétablissement de l’ordre politique en dissolvant toutes les institutions.

Et tout le monde a la paix…La junte désigne ses partenaires : Munusca, Barkane…

Tout s’est bien joué comme une fiction politique bien réalisée par les putschistes sur la base d’un scénario écrit par IBK himself, l’acteur principal…

Ibrahima Benjamin Diagne