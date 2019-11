Osons changer

À six mois de l’élection présidentielle de 2000,le Président Abdou Diouf avait demandé à son Gouvernement de ne gérer que les affaires courantes car l Etat doit continuer à fonctionner mais il estimait qu’il ne fallait plus prendre des engagements sans être sûr que son régime bénéficierait à nouveau de la confiance des Sénégalais.

L’histoire lui donna raison car il fut battu par Me Abdoulaye Wade.

Aujourd’hui, notre pays est secoué par l’affaire petro Tim et on nous dit que le contrat qui lie Frank Timis et le Sénégal a été signé la veille de l’élection présidentielle qui est une période chaude, sensible et trouble qui ne permet pas de prendre des décisions en toute sérénité.

Si j’ai tenu à rappeler ces deux événements majeurs c’est pour dire que nous devons apprendre de nos erreurs, de nos échecs et de nos réussites.

Voilà pourquoi je propose que tout Président candidat à sa succession ne soit plus autorisé à prendre certaines décisions dès la proclamation de la liste des candidats par le Conseil Constitutionnel.

Ces décisions seront, par exemples: décaissement de fonds du Trésor public, affectation de hauts fonctionnaires civils ou militaires, signatures de contrats à incidence financière, la liste n’est pas exhaustive.

Encore une fois je demeure convaincu que c’est la transparence des élections et des mesures d’accompagnement telle que celle-ci qui sont importantes et non la limitation du nombre de mandats qui est anti-démocratique dans la mesure elle enlève au peuple seul détenteur de la souveraineté de choisir qui il veut

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la CLP et

Coordonnateur du RAPEL