Serigne Mbacké Ndiaye préoccupé par l’avenir du Sénégal (réflexion)

Réflexion sur l’avenir du Sénégal

Frères et sœurs de la CLP,

Camarades membres de Benno Bokk Yaakar,

Honorables invités,

Mes chers compatriotes,

Le 25 Février 2024, notre pays le Sénégal, choisira un président dans des conditions particulières. Particulières parce que de 1960 à nos jours, le Sénégal dépend en grande partie de l’aide extérieure et des ressources provenant de l’arachide et des phosphates. Mais à partir de 2024, notre pays, comme le prédisait le vénéré Serigne Saliou Mbacké, le Sénégal va être un pays pétrolier et gazier. Un tel pays naturellement sera plus attractif et plus difficile à gérer du fait des nombreuses convoitises et tentatives de déstabilisation par des forces occultes.

Un tel contexte doit nous amener à bien réfléchir, à prendre nos responsabilités pour que notre pays reste cet ilot de paix et de démocratie que nous ont légué les Présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de lever un coin du voile pour parler de mes rapports avec le Président Macky Sall pour rappeler que c’est le mardi qui a suivi notre défaite de 2012, que, répondant à une question que le Président Wade m’avait posée, je lui disais que les libéraux, particulièrement le PDS et le REWMI devaient tous se retrouver derrière le Président Macky Sall pour l’accompagner dans sa mission. Une semaine après, devant le Comité Directeur réuni à FANN, je développais cette question qui m’avait valu des critiques et attaques venues de toutes parts mais qui ne m’ont pas fait reculer car comme disait l’autre « je préfère mourir avec mes idées que de vivre avec celles des autres ».

Il est donc normal qu’après 11 ans de compagnonnage avec le Président Macky Sall je donne aux sénégalais mon appréciation de son bilan. Dans ce cadre, je vais paraphraser mon frère Idrissa Seck qui disait tout récemment que « le Président Macky Sall avait très bon bilan ». Pour illustrer ces propos sans démagogie ni langue de bois, je vais citer les axes suivants :

– Notre pays a toujours eu une diplomatie très respectée mais reconnaissons qu’avec le Président Sall, le Sénégal a atteint un niveau jamais égalé, et ces trois points le prouvent :

• Aucun conflit avec aucun pays du monde.

• La place du Sénégal à la dernière assemblée générale des Nations Unies.

En effet, il est de coutume que le Brésil intervienne en premier dès l’ouverture de la session suivi des Etats Unis. Mais pour la première fois dans l’histoire, ce géant que constitue les Etats Unis a cédé sa place au petit poucet qui s’appelle le Sénégal, pour n’intervenir que le deuxième jour et en 7ème position. Ainsi, le Président Sall a été le deuxième intervenant.

– Que dire de son voyage historique en Russie ? Historique dans la forme, historique dans le fond, et historique par rapport au résultat obtenu.

Sur le plan sécuritaire, le Président Sall a pris des mesures hardies en accompagnant les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et le Djihadisme en particulier, c’est tout le sens qu’il faut donner à la création du Groupe d’Action Rapide, de

Surveillance et d’Intervention (GARSI) base à l’Est du pays. Il est évident et ce constat est unanime que depuis la disparition du

Président Idriss Déby ITNO, le Président Sall est le seul Chef d’Etat en Afrique qui contient avec la manière les assauts répétés des terroristes. Au plan interne, deux réalisations auraient pu suffire pour donner entière satisfaction aux Panafricanistes que nous sommes. Il s’agit du pont de Farafenni que j’appelle le pont Moussa Ngom du nom de cet artiste Sénégambien arraché à notre affection, qui désenclave la Casamance et nous ouvre la route de toute l’Afrique de l’Ouest, et le pont de Rosso qui nous mène vers le Maghreb.

• Les infrastructures routières, les ponts, autoponts, le BRT et le

TER sont d’une importance capitale. J’insiste sur le TER parce que ses détracteurs nous disaient qu’il coûte cher. Oui, il coûte cher parce qu’il bon, il coûte cher parce que c’est qu’il y a de meilleur au monde. Oui, il coûte cher parce que le Président Sall veut que ses compatriotes de la banlieue voyagent dans un confort optimal.

• Les cités religieuses auxquelles nous accordons une attention particulière n’ont pas été oubliées. Nous sommes des croyants, musulmans pour la plupart, notre islam est confrérique et nous y croyons fortement. Ces confréries de El Hadji Foutiyou Tall, de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadji Malick Sy, de Seydina Limamou Laye, de Baye Niasse, de Amary Ndack Seck, constituent la sève nourricière qui guide nos pas dans ce bas monde et qui nous nous en sommes convaincus nous balisent les chemins du paradis.

• Mes chers compatriotes, le bilan du Président Sall est aussi social et surtout social. Le Programme d’urgence de Développement communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA),

L’Agence Autonome des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED), la Couverture Maladie Universelle

(CMU) et surtout les bourses de sécurité familiale ont transformé l’environnement et le quotidien de beaucoup de sénégalais.

C’est grâce à ces résultats que nos partenaires au développement nous font confiance ; et les derniers exemples sont l’accord portant sur plus de mille milliards signé avec le FMI et l’autre signé avec le USAID. Je considère donc que tous ceux qui s’attaquent à notre pays, qui tentent de le déstabiliser, qui le présentent comme une démocratie en déclin, pour créer le doute chez les investisseurs, sont des ennemies de notre pays, des traitres à la cause nationale, car nos intérêts personnels donc égoïstes ne doivent primer sur l’intérêt national.

Certains reprochent à notre pays de s’endetter. Mais quel est le pays au monde qui ne s’endette pas ? Si le Sénégal s’endette et que ses partenaires lui font confiance, c’est parce que le pays est stable, sûr et bien tenu. Nous devons donc nous en réjouir, même si nous ne sommes pas tous d’accord avec le régime actuel.

Nous sommes en démocratie et un bon démocrate doit tout faire pour que ses adversaires continuent à lui dire qu’ils ne sont pas d’accord mais surtout pourquoi ils ne sont pas d’accord et qu’est-ce qu’il faut faire.

Mes chers compatriotes, malgré ce bilan fort élogieux, il reste beaucoup à faire pour atteindre ce que j’appelle le Sénégal de mes rêves. Pour atteindre ce Sénégal, il faudrait :

1. Combattre l’Impunité, l’Indiscipline, le Gaspillage et le mauvais comportement de chacun d’entre nous.

2. Soumettre aux sénégalais une constitution sénégalaise à la suite de larges concertations avec toutes les couches sociales de notre pays. Cette constitution devra prendre en charge nos propres réalités.

3. Assainir la vie politique par une limitation par voie démocratique du nombre de partis politiques. Les coalitions de partis, seront interdites pour les élections législatives, et tous les partis devront aller individuellement à la conquête des suffrages des sénégalais. Tous les partis qui ne se présenteront pas aux élections législatives ou qui n’auront pas obtenu de siège à l’Assemblée Nationale, devront disparaitre.

4. Le nombre de députés sera réduit à 100, dont 25 représenteront les sénégalais de l’extérieur. La liste nationale sera supprimée. Tous les députés seront élus au scrutin uninominal à deux tours. Les salaires des députés seront supprimés et remplacés par des indemnités de session.

5. Le gouvernement devra comporter 15 membres en plus du Premier Ministre.

6. Le découpage administratif devra être revu dans le but d’avoir des régions économiquement fortes et culturellement solidaires.

Ensuite, l’appellation d’une région dépendra de l’histoire de celle-ci comme par exemple : la Région de Casamance, le Sine Saloum, le Walo, le Boundou, etc…

7. Ces régions fortes, devront être dirigées par des Conseils Régionaux dont le président siégerait au gouvernement avec rang de ministre sans portefeuille.

8. Il faudrait doter notre pays en plus de l’assemblée nationale, d’organes consultatifs que seront :

– Le Sénat dont les membres seront âgés de 60 ans et plus.

– Un conseil économique et social composé de membres issus des collectivités territoriales, des travailleurs, du patronat, de la magistrature, de l’ordre des avocats, de la chambre des notaires, etc…

– Un haut conseil religieux et coutumier.

– Un haut conseil de la femme.

– Un haut conseil de la Jeunesse.

– Un congrès des institutions qui sera l’assemblée générale de toutes ces institutions. Ce congrès devra se tenir au moins deux fois tous les ans sous la présidence du chef de l’état.

9. Les Directeurs Généraux devront être nommés suite à un appel à candidatures. Un comité composé de représentants de la présidence de la république, de l’Assemblée Nationale, de la Primature, de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale d’Etat, des journalistes entre autres, sera chargé de la sélection des trois meilleurs profils qui seront remis au chef de l’Etat.

10. Il faudra réaffirmer notre politique panafricaniste dont le soubassement serait la création d’un gouvernement sous régional entre la Gambie, la République de Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il est évident que les ressources hydrauliques, agricoles, minières, pétrolières et gazières de ces différents pays réunis feront de notre sous-région une des fédérations les plus développées au monde.

Je ne me trompe pas, cette idée n’est pas une utopie, mais elle ne se réalisera pas de sitôt. Par contre, il est possible, indispensable et urgent de régler la question relative à la nationalité. Comment peut-on comprendre que des jeunes, des hommes et des femmes d’origine guinéenne, malienne, gambienne, mauritanienne, dont les arrières-grands parents sont établis au Sénégal depuis près d’un siècle, ne puissent pas obtenir la nationalité Sénégalaise ? Et pourtant c’est ce que nous exigeons des occidentaux.

Ma volonté est de donner la nationalité sénégalaise à ces concitoyens dont les grands-parents et parents sont nés au Sénégal.

Mon dernier mot s’adresse à la jeunesse de mon pays.

Chers jeunes, si vous êtes aujourd’hui frappés par le chômage et malgré les efforts faits par le gouvernement et les résultats obtenus à travers le programme Xeyu Ndaw Yi, ce n’est ni de votre faute, encore moins de votre responsabilité.

Si nos écoles et universités traversent des difficultés que nous savons, ce n’est ni de votre responsabilité encore moins de votre faute.

Si une mauvaise politique économique et sociale appliquée depuis les années 60 a encouragé l’exode rural, ce n’est ni de votre responsabilité, encore moins de votre faute. Si beaucoup d’entre vous pensent que l’Europe et les Etats Unis constituent l’El Dorado, ce n’est ni de votre responsabilité encore moins de votre faute.

Ce sont vos anciens que nous sommes, et les gouvernants qui en sont responsables. Mais, il faut le préciser également, ce n’est pas une raison pour vous de baisser les bras ou de vous laisser entrainer par des fléaux qui ne feront que vous perdre. C’est la raison pour laquelle je lance un appel à chacun et à chacune d’entre vous pour qu’ensemble, la nuit main dans la main, vous preniez en charge les destinées de ce pays mais également votre avenir. Je vous le dis par ce que c’est possible. Je vous le dis parce que j’y crois, je vous le dis par ce que c’est ma conviction !!!

Voilà le Sénégal de mes rêves mais je suis réaliste et je tiens compte du contexte national, sous-régional et mondial. C’est la raison pour laquelle j’invite les sénégalais de manière générale, tous les membres de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle à faire un sursaut qui transcende les divergences idéologiques et les positions partisanes pour faire bloc autour d’une candidature qui a plus de chance de gagner en 2024 ; ce qui sauverait notre pays.

Je suis en effet convaincu que la carte politique du Sénégal devra être redessinée avec au moins trois grandes familles politiques que sont la Gauche qui dans le passé a joué un rôle important dans la conscientisation des élites africaines et qui continue encore un terreau d’idées et de débats fructueux, la famille libérale qui a été le précurseur de l’émergence de notre pays, mais aussi l’autre famille politique qui se réclame d’une ligne de masse. Mais à mon humble avis, ce schéma devra être la deuxième phase car la première serait incontestablement de regrouper et de tout mettre en œuvre pour sauver notre pays des dangers qui le guettent.

Cela signifie que cette recomposition se fasse après l’élection présidentielle de 2024 et la dissolution de cette assemblée nationale dont le fonctionnement donne satisfaction à très peu de sénégalais.

Pour toutes ces raisons, je souhaite que le Président Macky Sall soit le candidat de cette majorité en 2024.

En a-t-il le droit constitutionnellement ? Ceux qui disent non ont cette liberté et cet entendement, mais qu’ils laissent à ceux qui disent également oui, leur liberté de penser, c’est cela la démocratie.

Le Conseil Constitutionnel, seul habilité à le faire, nous dira le droit.

Au plan politique, le bilan non exhaustif que je vous ai présenté que nul ne peut contester, prouve que politiquement, cette candidature est compréhensible mieux, elle est nécessaire pour ne pas dire plus.

Au plan moral, beaucoup nous rappellent que le Président Sall avait dit qu’il ne serait pas candidat à un troisième mandat. Oui, il l’a dit, répété et écrit mais que vaut la parole de Macky Sall, fût-il Président de la République face à des milliers ou millions de sénégalais qui lui demandent d’être candidat ?

Un général a-t-il le droit d’abandonner ses troupes en pleine guerre ? En effet, en tenant compte de ce qui se passe au Sénégal, en

Afrique et dans le reste du monde, c’est l’humanité tout entière qui traverse une zone de turbulence.

Je rappelle enfin qu’en 2008, des sénégalais parmi lesquels je peux citer Moustapha Cissé Lô et Mbaye Ndiaye qui avaient perdu leur mandat de députés, s’étaient sacrifiés pour l’aider à atteindre son objectif de conquête du pouvoir.

En 2019 également, quand il a voulu être candidat, ce sont ceux-là et bien d’autres qui s’étaient mobilisés pour le faire gagner. Si donc en 2024, ces sénégalais et bien d’autres, et pour diverses raisons, le sollicitent pour poursuivre le travail à la tête du pays et de l’Afrique, pour protéger le Sénégal contre les menaces venues de partout, pour aider le pays à débuter l’exploitation de ses ressources minières et gazières en toute sécurité, a-t-il le droit de dire non ?

Je ne suis pas Macky Sall, nous n’avons peut-être pas les mêmes éléments d’appréciation, mais à sa place, j’aurais dit oui, oui et oui parce que sa parole n’est pas plus importante que celle de ces milliers de sénégalais qui l’ont toujours accompagné. Telle est ma conviction.

Merci de votre aimable attention.

Ministre Serigne Mbacké NDIAYE