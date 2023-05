Les féministes dénoncent les propos de Sonko envers Adji Sarr

Nous condamnons fermement les propos immondes et intolérables tenus par Ousmane Sonko lors de sa prise de parole de mercredi soir. Ces propos renforcent la culture du viol au Sénégal et sont indignes d’un homme qui aspire à la plus haute fonction dans notre pays. Comme tout justiciable, Sonko aurait dû aller au tribunal pour faire face à son accusatrice Adji Sarr, comme il l’avait annoncé urbi et orbi.

Nous rappelons que le viol est endémique au Sénégal et que les survivantes font déjà face à beaucoup d’obstacles. De tels propos encouragent et promeuvent la banalisation d’un crime injustifiable.

Nous nous félicitons de la tenue du procès et saluons le courage et la résilience d’Adji Sarr. Malgré l’ostracisme, la diabolisation et les menaces de mort, elle a tenu bon. Rien ne justifie le viol et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Nous appelons toutes les organisations de défense des droits des femmes et les leaders d’opinion à condamner ces propos déshumanisant envers les femmes.

Collectif Dafadoy Reseau des feministes du senegal RFS Association des juristes Sénégalaises ONU Femmes Siggil JigeenJGEN