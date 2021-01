Serigne Mbacké Ndiaye s’invite dans la guéguerre entre Moussa Diop et Boun Khatab Sylla…

Vraiment désolé

Le déballage auquel nous assistons et la passe d’armes par presse interposée sont d une extrême gravité d’autant plus que les protagonistes appartiennent à la crème intettectuelle de notre pays. Mais ne dit-on pas que science sans conscience n’est que ruine de l’âme. Et pour être juste et honnête, je ne peux pas reprocher à Me Moussa de se défendre, de défendre son honneur.

Si effectivement il a commis des malversations, il appartient aux corps de contrôle de l’Etat de le dire. Mais ce n’est pas devant la presse qu il faut le faire. Le Président Macky Sall doit avoir mal, lui qui a eu confiance à tous CRS deux cadres Sénégalais qui, malheureusement, donnent une mauvaise image et un mauvais exemple à notre jeunesse qui a de quoi s’inquiéter.

Je ne leur demanderai pas d’arrêter ce spectacle indigne de notre démocratie, je n ai pas cette prétention, je dénonce avec la dernière énergie leur attitude et invite les Sénégalais à prendre de ces dérapages.

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la CLP et Coordinateur du RAPEL