Serigne Mbaye Thiam installe la soif à Touba

L’eau ne coule plus normalement à Touba. Certains quartiers comme Darou Marnane, Madiyana, et Darou Khoudosse ne voient plus la couleur du liquide précieux. Les populations peinent à avoir de l’eau. Une situation difficile. Et le principal mis en cause n’est rien d’autre que Serigne Mbaye Thiam. En effet, le Ministre de l’hydraulique et ses services ne sont pas en mesure de fournir correctement de l’eau dans la capitale religieuse. Malgré l’annonce en grande pompe d’un programme spécial estimé à plus de 2 milliards annoncés lors d’un Comité Régional de Développement à Diourbel où le Ministre avait donné des garanties pour la réhabilitation de certains forages dont la récurrence des problèmes techniques inquiète plus d’un.

Malgré l’engagement de Touba ca Kanam qui de son côté avait procédé à la réparation de certains forages, l’eau ne coule pas à flot à Touba. Cette situation peut avoir des conséquences drastiques à quelques semaines seulement du grand Magal qui va drainer plusieurs personnes qui auront besoin du liquide précieux.

L’incompétence de Serigne Mbaye Thiam qui peine à prendre ses marques dans ce secteur important doit pousser le Président Macky Sall à revoir l’exécution des programmes hydrauliques qui poussent certaines localités à descendre dans les rues pour réclamer de l’eau. La situation de Koupentoum en est une parfaite illustration. La mise en œuvre des programmes de changement des réseaux d’eau qui datent depuis longtemps doit être accélérée pour produire de l’eau en quantité pour les populations.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn