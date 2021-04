Serigne Mountakha offre des cadeaux à Me Madické Niang

Les fameux présents ont été remis au Président par le biais de Cheikh Ibra Mbacké son bras droit et beau fils.

Le Président Madické Niang a remercié Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour l’estime et la considération qu’il ne cesse de manifester à l’endroit de sa modeste personne et dont cet acte constitue une parfaite illustration. Mesurant à leur juste valeur cet honneur sui lui est fait il renouvelle ses ferventes prières pour qu’Allah Donne à Serigne Mountakha une longue vie et une santé à toute épreuve.

Auparavant, le Président Madické Niang s’est rendu chez son vénéré Guide, Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Massamba Mbacké, à qui il a remis, en guise de « Adiya », un exemplaire en reliure spéciale du Saint-Coran avec un support reproduisant la « Kaaba ».

La cérémonie de prières en la mémoire de Serigne Cheikh Ibn Serigne Modou Faty Khary coïncidant avec la préparation de la célébration de la nuit du destin, le Président Madicke Niang a renouvelé ses condoléances à toute la famille de Serigne Modou Faty Khary Ibn Serigne Massamba Mbacke à Daroul Karim.

Il s’est aussi rendu par la même occasion chez la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké, pout lui renouveler son affection et son attachement à l’occasion de la commémoration de cette nuit unique que constitue la nuit du « Laylatoul Quadr ».

Puisse Allah y Exhausser toutes nos prières !

JAMM AK XEEWËL!