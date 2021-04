Bambey : Un ASP meurt dans un accident

Un mort et deux blessés, c’est le triste bilan de l’accident qui s’est produit entre la localité de Baba Garage et celle de Gadde Bissik, rapporte Sud Quotidien. Il s’agit d’une collision entre une charrette en partance pour le marché hebdomadaire de ce mercredi de Baba Garage et un conducteur de moto Jakarta qui transportait un agent en service dans la mine de phosphate de Gadde Bissik.

Le conducteur de la moto, un Agent de sécurité de proximité (ASP) est décédé suite à ses blessures, au cours de son évacuation au centre de santé de Bambey.

Ce énième accident de la circulation remet sur le tapis l’état fortement dégradé de l’axe qui relie Baba Garage à l’Autoroute à péage «Ila Touba», dont le financement a été acquis grâce à la BDEA, selon Modou Ndiaye, le maire de la commune de Baba Garage. Il s’agit d’une piste latéritique très chaotique, qui cause beaucoup de difficultés aux usagers de la route.