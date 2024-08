Serigne Mountakha…un homme de Dieu, un symbole achevé de spiritualité (Par Abdoulaye Fofana Seck)

SERIGNE MOUNTAKHA MBACKE KHALIFE GENERAL DES MOURIDES, UN HOMME DE DIEU UN SYMBOLE ACHEVE DE SPIRITUALITE

LE GARDIEN DU LEGS

Huitième dans l’ordre de succession du Khalifat du vénéré pôle de sainteté de l’Islam, qu’est Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE, son illustre grand père, Serigne Mountakha Bassirou MBACKE lève haut l’étendard de la mouridiya. Homme de Dieu, régulateur social, pacificateur hors pair, il ne se prononce que dans des circonstances où Dieu, son Prophète Mohamed (PSL), Khadimou Rassoul, son grand-père et le Sénégal sont évoqués. Sa particularité est d’être un symbole absolu de pureté, de générosité, d’humanisme et de grâce. Un symbole achevé de spiritualité, un don de Dieu.

Son Khalifat porte la marque de l’attachement indéfectible aux principes sacrés du mouridisme qu’il couve sans concession ainsi que celle du développement des chantiers et missions que lui ont légués ses prédécesseurs successifs. Le blanc est en lui, dans son faciès illuminé comme dans sa tenue vestimentaire, un signe, un symbole de pureté qui rend compte de l’alchimie de la lumière qui habite les hommes de Dieu. Le blanc qui le rend spécifique nourrit en lui un charisme hypnotisant.

Avec cette forte personnalité religieuse, le Message de Dieu, de son Prophète et de Cheikh Ahmadou Bamba se transforme en ornement immaculé. « Dieu est la Lumière des cieux et de la terre», enseigne le Coran (Sourate XXIV, verset 35), verset légitimant parfaitement son option pour ce qui rend à la pureté et à la lumière. Cette pureté et cette lumière se manifestent dans son sourire spontané, rendu plus éclatant par ses cheveux, sa barbe et ses paupières totalement blancs, voire merveilleusement argentés. Il est généreux et ouvert et, est d’une accessibilité qui rassure et galvanise. Sa générosité légendaire est une sorte de justice intérieure qui rend compte de l’effectivité de la solidarité des hommes de foi comme lui, c’est-à-dire de ceux qui savent vaincre très tôt en eux l’égoïsme et l’avarice.

L’héritage mouride est en de bonnes mains, celles de Serigne Mountakha Bassirou MBACKE, huitième Khalife de la mouridiya, soufi accompli et meneur d’hommes exceptionnel.

UN GUIDE AVENANT ET INFATIGABLE DANS L’EXERCICE DE SON SAINT MAGISTERE

Son visage avenant, rayonnant de bonté, irradie le visiteur dès l’abord, qui y lit toutes les qualités qu’on retrouve dans les saints ; l’apaisement, la spiritualité et la bienveillance. Peu expansif, sa voix ne se fait entendre que pour rappeler la foi en Dieu et la force salvatrice de l’enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, huitième Khalife de Serigne Touba est l’expression achevée d’un homme de Dieu, toujours au service de sa mission, celle de vivifier l’œuvre et les enseignements de Khadimou Rassoul, son grand-père et de son père Serigne Bassirou Mbacké.

Bien que nonagénaire, il ne fait économie d’aucune ressource pour être au service des millions de disciples mourides dont il est le guide.

Très tôt mis à l’école de son père, ainsi bien formé à la doctrine et aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, il a fait le choix du disciple et non celui du petit fils biologique, se mettant au service des khalifes successifs de la mouridiaya. Cette grande humilité lui a valu le respect de tous pour son large savoir, mais aussi pour ses valeurs humaines et spirituelles.

Son leadership précéda ainsi son accession au khalifat le 10 janvier 2018, tant immense était le respect qu’il inspirait aux disciples comme aux autres autorités religieuses, coutumières et politiques.

UN VISIONNAIRE HORS PAIR ET UN BATISSEUR MULTIFORME DE POROKHANE A MASSALIKOUL JINANE

Toujours adossé aux principes du fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mountakha MBACKE a été le précurseur de la formation et de l’éducation des disciples.

Un de ses premiers chantiers fut de superviser plusieurs projets de construction de mosquées, d’écoles coraniques et d’institutions sociales, dont la Mosquée et le mausolée de Sokhna Diariatou à Porokhane où les jeunes filles s’initient au coran et aux enseignements religieux et à la mouridiya.

Sa vocation de bâtisseur a atteint les cimes avec l’édification et le parachèvement de la plus grande mosquée d’Afrique de l’Ouest, implantée au cœur de Dakar grâce à son engagement résolu.

La mosquée « Massikoul Jinane » est la preuve tangible de la puissance créatrice mouride, impulsée et entretenue par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

L’UNIVERSITE CHEIKH AHMADOU BAMBA DE TOUBA, CREUSET DU SAVOIR ET DE L’ETRE MOURIDE

Dans la même veine de bâtisseur et d’éducateur éclairé, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a engagé la réalisation d’un bijou qu’envient les plus grands pays du monde, l’Université de Touba, creuset d’excellence, de spiritualité et de formation d’une élite mouride bien solidement ancrée dans la foi, mais suffisamment outillée pour développer la communauté, voire le pays. Visionnaire incontesté, ce chantier de plusieurs dizaines de milliards de francs sorti de terre et qui se dresse comme une preuve vivante de la fertilité de puissance et de l’inspiration anticipatrice du guide religieux, prolongée par l’engagement sans faille des disciples mourides.

L’œuvre et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, le Coran et la science religieuse musulmane y sont enseignées tout comme les sciences et techniques modernes.

Ce faisant, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké donne corps à la philosophie mouride qui enseigne la foi en Dieu. La Sunna du Prophète Mouhamed (PSL), l’apprentissage du Coran et l’amour du travail, comme forme élevée d’adoration d’Allah (SWT).

CHEIKH MOUNTAKHA, LE PACIFICATEUR

Un trait caractéristique unanimement reconnu à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est sa bonté légendaire, sa générosité sans limite et sa disponibilité sans faille de faiseur de paix.

Le Sénégal lui doit de nombreuses fois d’avoir traversé des épreuves critiques sans que soient rompus l’harmonie et la paix sociale.

Au plus fort des crises sociales et politiques, comme en 2021, sa médiation discrète a pu calmer les protagonistes, facilité les discussions et dépasser les ruptures aux effets irrémédiables.

Il fut du reste, l’artisan de la réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall qui se sont succédés à la tête du pays.

Venant au secours des victimes des violences dans la séquence 2021-2024, il a apporté son appui moral, financier et ses mots apaisants, administrant la preuve de son statut incontesté de régulateur social et d’apôtre de la paix.

Les gestes généreux au profit des démunis ne se comptent point et témoignent de sa belle âme

LE VIVIFICATEUR DES KHASSAIDES ET DE LA BELLE DESTINEE MOURIDE

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké se singularise au-delà de son statut par son attachement à une haute spiritualité vivifiée par l’adoration d’Allah, la sunna du Prophète Seydina Mouhamed (PSL) et la sauvegarde des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

La lecture du Coran, la récitation des Khassaïdes sont pour lui des moments d’intenses communions spirituelles qu’elles seules peuvent lui procurer.

C’est ainsi qu’il participe et préside personnellement les séances quotidiennes de déclination de Khassaïdes du Cheikh, chaque jour, pendant tout le mois de Ramadan à la résidence Khadimou Rassoul

L’intensité et la ferveur que lui procurent ces moments sont à la mesure des compositions inimitables et innombrables que Cheikh Ahmadou Bamba, son grand-père et guide a dédiés au sceau des prophètes, Mouhamed Rassoulilah.

Avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la mouridiya entame le vingt et unième siècle solide dans ses principes, confiante dans son destin et vivifiante pour la foi musulmane.

Que Dieu lui prête encore longue vie à la tête de la communauté mouride, au service de Dieu, du Prophète Mouhamed (PSL) et de Serigne Touba son vénéré grand-père.

ABDOULAYE FOFANA SECK