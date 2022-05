Serigne Mountakha…une lumière au au cœur d’une ville meurtrie

Dakar a un hôte de marque. Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est dans la capitale sénégalaise pour trois jours, les 27, 28 et 29 Mai. Ce vendredi, le saint homme a prié à la grande Mosquée Massalikul Jinaan, en présence de milliers de fidèles qui ont, tôt le matin, pris d’assaut les lieux. Cette place forte du mouridisme à Dakar était remplie de fidèles qui ont répondu présent à l’appel du patriarche de Darou Minane

En l’espace de trois jours, Touba se déplace à Dakar. Serigne Mountakha honore la capitale sénégalaise de par sa présence. Et depuis jeudi, une fine pluie annonce la venue du saint homme. Pluie qui a fait son apparition à la fin de la prière du vendredi. Malgré le climat hostile, les talibés mourides ont tenu à effectuer la prière du vendredi au côté de celui qui représente Serigne Touba sur terre. En effet, des milliers des personnes ont rallié Massalikoul Jinaane. N’eut été le dispositif sécuritaire, les choses auraient été incontrôlables.

Si la mosquée Massalikoul Jinaane était remplie ce vendredi c’est parce « Al Mountakha» fait la fierté de tout un peuple, de par son engagement citoyen, son attention, son ouverture et sa bonté. Des qualités qui ont séduit les nombreux jeunes qui ont assisté à la prière de ce vendredi. Huitième Khalife de Serigne Touba, sa venue à Dakar est symbolique pour les mourides. Le séjour du Khalife est la récompense des deux fameuses nuits de Cheikh Ahmadou Bamba à « Ndakarou» (Dakar). Dans un ses khassaides, Cheikh Ahmadou Bamba disait : « Je reviendrai à Dakar quand je serais Mountakha ».

Soufi hors pair, le Khalife est l’un des plus grands pacificateurs en Afrique et au-delà. La pandémie de la Covid19 constitue une illustration parfaite de son sens élevé du don de soi. Dès les premiers cas de Covid détectés, Serigne Mountakha a été un pionnier en donnant l’exemple. Le patriarche de Darou Minam a apporté un soutien moral et financier au peuple Sénégalais. Un engagement social qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des sénégalais. C’est ce vecteur social qui passe 72 heures à Dakar dans un contexte où la sécurité pose problème.

Serigne Mountakha…une lumière universelle au cœur de Dakar

Mais la venue de Serigne Mountakha à Dakar est vue par certains talibés comme la solution face à ce problème qui inquiète plus d’un. « Serigne Mountakha est un homme de paix. Sa venue à Dakar n’est pas anodine. On espère qu’après son départ, la criminalité va baisser. Les prières qu’il a faites ici sont de bons augures. Alors que les dakarois n’aient plus peur, Serigne Bamba protège», lance un jeune rencontré par Xibaaru devant la grande mosquée. Et il n’est pas le seul à penser ainsi. Car les venues de Serigne Mountakha dans la capitale revêtent toujours un caractère symbolique

On se souvient que c’est dans ce même lieu saint que «Al Mountakha» a réussi à réconcilier les deux chefs d’Etat, Abdoulaye Wade et Macky Sall qui étaient restés plus de 7 ans sans se parler. L’inauguration le 27 septembre 2019, de la grande mosquée Massalikul Jinaan à Dakar, a fait découvrir au monde entier la dimension de cet homme de Dieu. Depuis lors, Serigne Mountakha Bachir ne cesse d’œuvrer pour la paix et la stabilité du pays comme il l’a fait lors des événements du mois de mars 2021.

«Al Khalifa», avec sa petite silhouette qui rappelle celle du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, son visage lumineux ceinturé par un joli sourire, est devenu l’un des personnalités les plus influentes de ce pays. La forte présence des musulmans à Massalikoul Jinaane le prouve à suffisance. Xibaaru souhaite au saint homme un bon séjour dans la capitale sénégalaise. Un séjour annonciateur de bonne nouvelle pour toute une nation qui s’accroche à son manteau de foi face aux nombreuses catastrophes qui s’abattent sur le pays.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru