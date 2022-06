Serigne Saliou Fall : « Le peuple refuse d’être l’otage de toute faille électorale »

TITRE PARTIE 2 : Élections législatives 2022 : Sénégal ci-git le désarroi plénier !

Base d’appui : « Guide-nous dans le droit chemin ». Extrait du Saint Coran Sourate 1 AL-FATIHA (PROLOGUE ou OUVERTURE) Verset 6.

Le peuple du Sénégal, refuse d’être l’otage de toute faille électorale et s’agrippe à la vertu démocratique. Il est hors de question de privilégier des intérêts crypto personnels au détriment de la raison, de la justice, de l’exactitude, plus de la rectitude. La sincérité du processus électoral des législatives semble être à priori, le leitmotiv du peuple sénégalais.« Nous devons être vigilants et souverains dans toutes les étapes du processus de désignation de député ».

C’est le cri d’alarme d’un jeune, relayé par la presse nationale, internationale et par les réseaux sociaux. Et ajoute une voix autorisée de certaines couches de la société : « Nous sommes dans un contexte marqué par la paupérisation, la violation des droits fondamentaux et un système corruptogéne, il urge de faire face aux assaillants. Non seulement nous devons d’accomplir une mission de sauvetage de notre pays ; mais aussi nous devons contribuer à l’approfondissement de notre démocratie».

Ce qui semble échapper à l’analyse de certains politiciens, c’est la nature du contexte des législatives de 2022. Les tics y sont au cœur de l’information, de l’éducation, de la communication des enjeux, l’ajustement, de la formation, et encore de l’instruction civique. La pédagogie, la restitution pour une appropriation opportune sont bien enseignées pour toute nouvelle se rattachant aux enjeux législatifs sans commune mesure. Au pire, celle qui déborde la quadrature du cercle de l’éthique politique des législatives ne laisse indifférent aucun citoyen épris de clarté. La nouvelle est vite relayée en temps réelle dans les foyers les plus reculés.

L’argumentaire invite à une manifestation citoyenne pacifique mais susceptible de débordement fâcheux. Les dirigeants responsables de tout bord qui croient avoir le contrôle ou la mainmise des contenus vulgarisés par ce tuyau de marque digitale sont dans une erreur totale et égarement sans borne dans leur analyse politique. Ceux qui se manifestent dans ces mêmes relais innovants sont les propres acteurs pour un Sénégal sevré de toute forme de maladresse fut elle à priori politique. La vieille école de directeur de conscience fut religieuse a baissé les gardes. Le jeu démocratique en vaut la chandelle.

Dans ce contexte législatif à date, la jeunesse patriotique du Sénégal s’est emparée et a envahi la Nouvelle Technologie de l’Information de l’Education et de la Communication « NTIC ». A bon escient, les bras vigoureux du Sénégal porte en bandoulière un sacerdoce de limpidité dans le processus législatif. Au paroxysme, ces bâtisseurs d’un Sénégal démocratique s’accordent dans une gamme jouée pour par des notes à usage efficient. Les règles de bonne conduite constituent l’harmonie. Le solfège englobe des sons pour des législatifs non attachés.

Toute stratégie dans ce processus législatif, ne donnant pas pleinement le tampon des Tics dont les signataires sont les principaux acteurs et les bénéficiaires n’est pas gagnant. Le Sénégal numérique s’est inscrit pour un processus électoral durable donc exempt d’ambigüités.

Le désarroi, le trouble encerclant le processus électoral des législatifs de 2022 au Sénégal a déjà pointé son nez. Ce mal vivre fait son chemin en attendant d’être enrayé par des mesures idoines. Le respect aux règles conventionnelles qui englobent la démocratie doit être d’actualité. Puisse Dieu Tout Puissant et Sage nous éclairer dans notre conduite durant toute la marche vers les législatives. Sourate 1 Verset 6.

Serigne Saliou Fall,

Expert Finance

Personne Morale de la Daara Baye Fall Ligguey Diamu Yalla.

Dakar le 30 Juin 2022.