Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 29 juin 2022

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé, ce mercredi 29 juin 2022, le Conseil des Ministres, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat s’est incliné, à nouveau, devant la mémoire de migrants africains récemment disparus à Melilla.

Le Président de la République, suite à la disparition de plusieurs migrants clandestins occasionnée par l’incendie et le chavirement de leur pirogue aux larges de Kafountine, présente les condoléances de la Nation, aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et personnes secourues.

Le Chef de l’Etat demande, par ailleurs, au Gouvernement et particulièrement au Ministre de l’Intérieur, d’accenteur la lutte contre l’émigration clandestine par un contrôle renforcé des points de départ.

Le Président de la République présente également les condoléances de la Nation aux familles des cinq (05) élèves disparus au niveau de la plage de Tivaouane Peulh et demande au Ministre de l’Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d’accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade.

Abordant la question liée à la commémoration du centenaire de la disparition de Seydi El Hadj Malick SY, le Chef de l’Etat félicite le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour, l’ensemble de la famille et des disciples ainsi que les populations de Tivaouane, pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite de courtoisie et le brillant succès des manifestations marquant la célébration dudit centenaire.

Le Président de la République rappelle qu’il a procédé, le samedi 25 juin 2022, à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane, de 300 lits, dénommé « Seydi El Hadji Malick SY ». Cet investissement public de 46 milliards de francs CFA, à réaliser en 18 mois, permettra de conforter, dans la complémentarité, le système hospitalier national.

Dans la même dynamique, le Chef de l’Etat demande, au Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de finaliser le dossier technique et financier relatif au lancement, dans les meilleurs délais, des travaux de la nouvelle autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis.

Sur le développement des cultures fourragères et la relance de l’élevage, le Président de la République rappelle l’importance de ce sous-secteur dans la croissance et la promotion de la souveraineté alimentaire.

Sous ce rapport, le Chef de l’Etat demande, aux Ministres en charge des Finances et de l’Elevage, de poursuivre les efforts de modernisation de l’élevage, en dotant le Fonds de Stabulation (FONSTAB) de ressources conséquentes (5 milliards FCFA/an), en vue de développer l’élevage intensif, de consolider les filières (notamment celle avicole), de même que l’autonomisation du Sénégal en lait et en viande.

Le Président de la République demande, dans cette perspective, au Ministre de l’Elevage et des Productions animales, en liaison avec les Ministres en charge de l’Agriculture et des Collectivités territoriales, d’intensifier le déploiement national du programme de développement des cultures fourragères, à partir des zones pilotes définies en rapport, avec l’ISRA et l’Institut national de Pédologie.

Revenant sur la quatorzième édition de la Biennale de l’Art africain, le Chef de l’Etat félicite le Ministre de la Culture et de la Communication et les acteurs culturels mobilisés pour le succès de cet évènement international majeur, qui traduit la place déterminante de la culture dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :

1- le soutien de l’Etat aux populations pour assurer le bon déroulement de la fête de Tabaski et la promotion du produire et consommer local ;

2- la modernisation des infrastructures universitaires et des mesures d’accompagnement de l’ouverture prochaine de l’Université Amadou Mahtar MBOW.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

– Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;

– Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’exécution du budget 2022 ;

– Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le partenariat mondial pour les infrastructures ;

– Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur l’adoption du plan stratégique de la gestion des urgences au Sénégal ;

– Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur le suivi de la campagne agricole 2022-2023 ;

– Le Ministre de la Culture et de la Communication a fait une communication sur la quatorzième édition de la Biennale de l’Art africain contemporain ;

– Le Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur la structuration du PSE Vert.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

– Le projet de loi portant Code de l’Environnement ;

– Le projet de décret portant revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national de Retraites et des pensions militaires d’invalidité ;

– Le projet de décret affectant le terrain d’une superficie de 4 ha 57 a 82 ca au Foirail des Grands ruminants de Diamagène/Sicap Mbao, dans le département de Pikine, à distraire des titres fonciers n°140/DP, 141/DP, 130/DP, 1416/DP et 1419/DP.

Fait à Dakar, le 29 juin 2022

Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement

Oumar GUEYE