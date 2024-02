Serigne Saliou Fall passe en revue la lettre du collectif des 28 citoyens de Touba

Le Collectif des 28 citoyens de Touba écrit au Président Macky Sall : Relecture introspective de la lettre ouverte. SOURCE DE MOTIVATION : «…Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs» ; «Ceux qui écoutent la parole, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Versets 17-18. La bonne parole est l’émanation de la sagesse. L’écoute est une des meilleures qualités de l’homme. La conjugaison façonne l’esprit de l’être humain et appuie des décions de justesse.

SOURCE DE REFERENCE : Journal 24Heures N°2030. Page 8. «Nous, signataires de la présente déclaration, réaffirmons notre opposition de principe à tout report de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 et à toute forme de prolongation du mandat actuel du Président de la République. Tel que stipulé clairement dans le marbre de la Charte fondamentale qui dispose qu’aucun Président de la République ne peut, de lui-même, par quelque artifice que ce soit, ni réduire ni prolonger son mandat » Extrait de la lettre ouverte.

LE PROFIL DES SIGNATAIRES DE CETTE LETTRE HISTORIQUE ADRESSEE AU PRESIDENT : Ils sont les petits fils de Khadimou Rassoul. Suite à leur long séjour dans les daaras traditionnels mourides sous le contrôle de Serigne Daara très pointus. Ces signataires nommés ont appris par cœur, tout le contenu du Saint Coran dès le bas âge. Ils ont mémorisé tout le saint Livre. Ils ont transcris les 114 chapitres dans ses 6666 versets. Leur éducation est sans faille. Suite à cette étape de formation que seulement des érudits peuvent donner, ces jeunes personnes se sont mis à l’Ecole du Tarbiya et Tarqiya. Solidement formés, ils se sont dirigés à l’Ecole du colon pour décrocher les diplômes de haute qualité. Leur Cv respectif mentionne individuellement un parcours au long cours. Ce sont des experts dans divers champs de l’activité professionnelle. Leur profil sans commune mesure leur a permis d’apporter un point de vue pertinent sur la marche du pays. Et partant d’une expertise soutenue par une compétence sans commune mesure. Dans cette lancée, ils ont écrit en s’adressant au Président de la République. En voici un extrait, de haute portée et de large teneur. «Nous l’invitons, ce faisant, à la suite d’un grand nombre d’institutions internationales, d’organismes, d’États et de personnalités publiques, au Sénégal et ailleurs à travers le monde, à respecter le calendrier électoral et à laisser le cours normal du processus électoral se poursuivre sans entrave. Et donner ainsi au peuple sénégalais, ultime détenteur de la légitimité et de la légalité, l’opportunité de choisir librement celui ou celle qui doit le diriger au-delà du 2 avril 2024». Extrait.

ADEQUATION DU CONTENU DE LA LETTRE AVEC LE CONTEXTE AMBIANT : Le Sénégal, notre pays vit des heures sensibles. Les populations sont dans l’émoi. Certains dans le désespoir, d’autres dans la détermination et l’espoir de vivre dans un pays paisible, réconcilié avec l’État de droit tant proclamé, clamé urbi et orbi. La responsabilité de la classe politique dans cette atmosphère et cet état d’esprit ne font l’objet d’aucun doute. Ce qui reste d’actualité est que les Sénégalais ont besoin de paix, d’une paix durable qui ne peut se bâtir que sur le socle de la vérité et de la justice. Le respect de la constitution en ligne de mire. Ce qui est sûr est que désormais les Sénégalais, surtout la nouvelle génération, ne se laisseront plus endormir. Un Sénégal prospère, fidèle à ses valeurs, à la vérité, à la justice et au respect de l’État de droit pour toutes les filles et tous les fils. Telle est la demande globale sociale exprimée.

MISE A NIVEAU : Au Sénégal, l’information politique est marquée par des contributions littéraires dont les auteurs viennent d’horizons divers. Le sujet abordé par ces éminences grises porte sur ce que les hommes de droit appellent » violation constitutionnelle ». La loi du report de la présidentielle est fustigée dans tous les milieux, par tout le peuple. Les juristes toute obédience confondue : les experts en droit constitutionnel ; autres sommités de référence ; universitaires pluridisciplinaires ; se sont planchés sur la déroute constitutionnelle qu’est la loi reportant l’élection présidentielle fixée le 25 février 2024. Toutes ces ressources humaines de grande valeur sont à la fois notoires et avérées dans leur terrain d’application respectif. Elles ont étalé leurs connaissances académiques au long cours, leurs expertises, leurs compétences au sujet du non report des élections du 25 février 2024. Lesquelles éminences grises contestent après étude la proposition qui reporte la présidentielle. Les nerfs sont tendus. L’atmosphère est perturbée par ce choix sans raison fondamentale juste. La société n’est pas prenante du report des élections pour des raisons justes, réconfortées par tous les avis. L’expression citoyenne de la militante de la démocratie épouse cet avis. Pour les sénégalais largement soutenus par toute la communauté africaine et internationale la violation de la Constitution est intolérable! Mobilisons-nous dans tout le pays pour tenir le scrutin de l’élection présidentielle le 25 février 2024 pour engager le Sénégal vers le changement véritable! Dixit Aminata Touré.

En effet, le peuple du Sénégal dans toutes ses franges et catégories sociales a épousé et intériorisé leurs recommandations juridiques et sociétales. Par ricochet, avaliser leur savoir sur la question qui perturbe le pays. Les auteurs de la lettre mettent à jour également la recommandation de Serigne Touba dans sa «lettre au roi». Cette fameuse et historique lettre qui rappelle, en un sens, que le principe de la transmission (volontaire ou non) du pouvoir humain est une donnée centrale pour tout dirigeant temporel : «Sache que le pouvoir que tu détiens actuellement en ce monde ne t’est parvenu qu’après avoir été soustrait des mains d’autres rois comme toi qui t’ont précédé». Et qu’un jour viendra où ce même pouvoir te sera repris des mains pour être cédé à d’autres rois qui te succéderont». «Nous exhortons, par conséquent, le Président de la république à respecter son serment solennel «d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes (ses) forces à défendre les institutions constitutionnelles» (sic). Extrait.

Les fondamentaux d’appréciation de la lettre oblongue. La contribution inédite qui circule au Sénégal et dans la diaspora à travers les milieux de toute obédience, particulièrement au sein de la communauté mouride, est d’un style nouveau et d’approche hors des sentiers battus, donc révolutionnaire à bien des égards épistolaires. La teneur, la portée, les argumentaires juridiques, la qualité du texte, le style abordé dans la rédaction sont déterminants dans une vision prospective pour le bon devenir du Sénégal. Le libellé a séduit plus d’un intellectuel. Il en est de même de la circonscription du sujet traité dans un professionnalisme aigu. La vérité de l’enveloppé a surpris plusieurs marabouts traditionnels. Un langage limpide est laissé à l’appréciation objective du président sortant. Il lui a été rappelé le ferment qui soude la grandeur d’homme agissant sous le sceau de la sagesse, de la rectitude et de ses corollaires : la discipline, le respect des lois. L’intérêt national que circonscrit chaque paragraphe constitue la principale motivation. Le poids intrinsèque des extraits de la lettre pousse à une relecture introspective. Mieux la structuration des mots permet d’en faire une séance de restitution. Afin qu’au-delà de la communauté mouride, les jeunes épris de bonne gouvernance sachent que les petits fils de Serigne Touba sont pétris de démocratie. C’est un legs de leur grand-père, le saint homme de Touba. C’est un héritage inestimable. La lettre ouverte signée par le collectif des 28 citoyens de Touba s’inscrit dans cette dynamique renouvelée. «Convaincus, en dépit de la gravité de la situation, qu’il subsiste encore un espoir envers les voies de recours légales et d’autres formes de résistance pacifiques face à l’arbitraire, nous appelons le peuple sénégalais à exercer ce devoir de résistance dans la paix et la responsabilité».

POST SCRIPTUM: SIGNATAIRES LISTE NON EXHAUSTIVE DES AUTEURS : S. Saliou Mbacké Mourtada(Guide religieux – Acteur de l’enseignement islamique et de l’institution Al Azhar) S. Cheikhouna Mbacké A. Wadoud(Imam – Chercheur) Imam Cheikh Fatma Mbacké(Auteur – Ingénieur informaticien) S. Abdoul Aziz Mbacké Majalis(Auteur – Chercheur sur le Mouridisme) Dr Khadim Moustapha Lo (Auteur – Imam à la Mosquée Masalikoul Djinan de Dakar) Dr Cheikh Gueye(Géographe, spécialiste de Touba – Acteur de la société civile ) Dr Sam Bousso Abdourahmane(Inspecteur de l’éducation – Chercheur) Dr Khadim Bamba Diagne(Économiste – Enseignant chercheur) Dr Mouhamadou Bamba Dramé(Docteur en Études Islamiques – Forum d’Abu Dhabipour la Paix – Membre de Rawdu Rayahîn) Cheikh A. Mbacké Niang (Inspecteur l’éducation au CCAK, Université de Touba) Sokhna Mané Thiam(Expert-comptable) Imam Khadim Ndiaye(Imam aux Parcelles Assainies) Serigne Moustapha Diop Manar (Acteur de la santé) Serigne Aliou Mbacké (Écrivain – Chercheur sur le Mouridisme) S. Modou Mbacké Niang (Chercheur – Traducteur) S. Cheikh Sidy Moukhtar Ka(Enseignant en sciences religieuses – Conférencier) Dr Mai Mbacké Jamil(Consultante) Seydina Omar Ba(Sociologue – Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris) S. Hamidoune Mbacké(Financier –Chercheur) S. Fallou Kounta Mbacké(Juriste) S. Fallou Mbacké Rue 10(Étudiant en sciences politiques et relations internationales HEIP de Paris – SG de Turas) S. Sam Bousso A. Wadoud(Enseignant – Chercheur sur le Mouridisme) S. Khadim Mbacké Abass (Conseiller en communication) Seydina Oumar Mbacké Khassim(Imam – Jurisconsulte en Italie) S. Ibrahima Khalil Mbacké Doj(Maitre coranique) S. Moustapha Bassirou Diop(Sociologue – Spécialiste des politiques publiques) Sokhna Maguette Sylla(Linguiste – Professeur de lettres) S. Ababacar Thiakh (Historien – Fondation Khadimou Rassoul d’Espagne).

Serigne Saliou FALL, Expert en Finance.

Personne Morale de la Daara Liguey Diamou Yalla.

Touba Mbacké le 15 Février 2024.