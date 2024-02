Dialogue : La Pépinière des cadres de Rewmi interpelle la classe politique  

Dans un pays où le dialogue national est la pierre angulaire de la démocratie, la pépinière des cadres libéraux observe avec amertume les positionnements anti patriotiques et égoïstes qui nous placent dans statuquo et alimentent les tensions et les violences. Si aucune compromission n’est adoptée, la situation risque de perdurer et le manque à gagner risque d’être énorme. Le Sénégal est placé dans une rampe obscure qui mène vers un chaos sans précèdent. Le président Idrissa SECK avait raison de dire que la communication entre les acteurs politiques est cruciale pour la stabilité de la nation. Or, dans ce contexte où les tensions montent et que les occasions de dialogue responsable et constructif semblent s’amenuiser, la Pépinière des cadre libéraux hausse le ton. Chaque citoyen, est dans son rôle de Témoin et juge. Il est témoin de l’appel à la pacification de l’espace politique et social lancé par le Président Idrissa SECK.

Son appel semble être entendu et accepté par le président de la république en exercice, MACKY SALL. Il est également soutenu par cette note d’appel à la retenu et au dialogue co-signé par Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE.

Il y’a presque deux semaines, le calendrier électoral a subit son pire coup de l’histoire politique du Sénégal. Le président Macky SALL et ses Défenseurs défendent que cette action soit un mal nécessaire qui viserait à anticiper sur des lendemains chaotiques. La position des adversaires est connue de tous. L’acte du président SALL est vilipendé et l’opinion internationale fut invitée à la danse. Au niveau national, notamment dans la capitale Dakaroise, l’angoisse s’installe. L’insécurité et des actes de violences sont notés ça et là.

Ainsi, la pépinière des cadres libéraux (PCL), fidèle aux idéaux de leur mentor brandit la thèse de l’importance capitale d’un dialogue qui, inévitablement, devra avoir lieu, car comme l’avait souligné le président SECK à la RTS : « la concertation se fera de toutes les façons. La seule question à se poser est de savoir si nous le ferons avant qu’une crise ou une catastrophe ne survienne ou si nous la ferons après que le pays ait brûlé et que les survivants se mettent autour d’une table ».

Cependant, malgré cette position claire en faveur de la discussion et de la résolution pacifique des conflits, Idrissa SECK fait face à des critiques concernant son silence perçu. La PCL rappelle aux citoyens doués de raison que la position du président Idrissa reste invariable. Pour lui, le dialogue est impératif, mais il milite pour un dialogue dans l’intérêt supérieur de la nation.

La pépinière des cadres libéraux, soutenant fermement leur leader, invite les autres membres de la classe politique à emboîter le pas, à faire preuve d’intelligence émotionnelle, à mettre leur responsabilité et leurs leadership au service exclusif de la sauvegarde de la paix, de la stabilité national.

L’heure est grave, les calculs politiques et l’égoïsme et le populisme doivent être relégués au second plan. Toutes les énergies positives devront être investies pour contribuer à cet élan national pour un dialogue fructueux. Il réalise que chaque individu a un rôle à jouer dans l’encouragement du dialogue. Il décide de s’informer davantage et d’inciter son entourage à faire de même, afin de comprendre les enjeux et de participer activement à la recherche de solutions pour une société plus harmonieuse.

Mohamed MBOW :

Président de la commission et de

Chargé de l’organisation et de la propagande