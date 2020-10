Serigne Saliou…La douceur de son cœur et sa sensibilité

Un disciple Mouride lui présenta un jour ses deux fils en disant que l’un d’eux avait pour prénom Mame Cheikh Ibra fall et le Cheikh se mit a pleurer à chaudes larmes jusqu’à ce que les disciples furent chagrinés.

Cheikh Hamid Ibn Ishaq Al Hsani nous a raconté qu’un jour il récitait devant Serigne Saliou des poèmes du recueil des Mauritaniens sur les éloges du Cheikh Al Khadim quand notre Cheikh commença à pleurer. Il lui demanda pourquoi il pleurait, et le Cheikh lui répondit : ”je pense à tous les dons et privilèges que Khadim Rassoul a obtenu “

Son petit fils Serigne Khadim Mbacké Absa nous a rapporte que le savant Mauritanien Cherif Habiboullah Al likhtiri veillait un soir avec Serigne Saliou dont il était très proche, quand le Cheikh commença à pleurer et dit : O Seigneur ,puisses-tu me pardonner et me sauver de ton courroux!”

Le Cherif Habiboullah lui dit :”Si toi tu n’es pas sauvé, qui le sera ? N’as-tu pas passé ta vie à œuvrer par le Coran et à aider ton prochain ? Y’a t’il un travail plus noble que celui que tu entreprends pour l’islam et les musulmans et pour ton père khadim Rassoul?”

Serigne Saliou rendit grâce pour cela et loua Allah .

Serigne Saliou Mbacke (1915-2007)

Vie et œuvre d’un bâtisseur des âmes .