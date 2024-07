Set-setal à Bignona : Mangagoulack répond à l’appel du président Diomaye

En réponse à l’appel du chef de l’Etat, la commune de Mangagoulack s’est mobilisée à Tendouck pour lab2ème journée de set-setal. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes se sont joints au autorités notamment le Sous-préfet et le maires pour nettoyer les artères de la localité. Il faut aussi remarquer la forte mobilisation des volontaires de la reforestation du programme Xeuy Ndaw Yi qui sont venus de Ziguinchor, Bignona et localement pour accompagner leur Directeur général qui se trouve être le maire de Mangagoulack, le Docteur Sékouna Diatta.

Le Sous-préfet de Tendouck valide ce choix du Président de la République et encourage les communautés à se mobiliser davantage pour assainir leur environnement immédiat ce qui contribuera à améliorer leur santé a indiqué Mbaye Diouf. Pour la pérennisation de cette orientation du Chef de l’Etat, le collectif des maires du Blouf appelé « sembé » fait bloc autour du Sous-préfet et sensibilisant leurs administrés car, selon le maire de Karthiack qui a parlé au nom du collectif, « ce serait un échec si cela s’arrêtait à une seule journée ».

Dans une démarche plus large de protection de l’environnement le DG de l’agence sénégalaise de la reforestation et la grande muraille verte, le Dr Sékouna Diatta plaide pour la protection de la forêt classée de Tendouck et de l’écosystème de la mangrove. Pour lui, il faut faire de la protection de la forêt de Tendouck, un modèle de gestion. Pour celzna, des initiatives sont annoncées pour réussir ce pari notamment la mise sur pied de comité villageois de surveillance de la forêt en passant par l’implication de tous autour des chefs de villages, du service des eaux et forêts mais aussi des agent de son agence. Le Maire de Mangagoulack n’a pas manqué de relever le caractère économique d’une forêt bien protégée et sa contribution pour l’autosuffisance alimentaire des communautés.

Il a, par la même occasion, inviter les ASC à faire leur ces initiatives de l’état et dedans collectivités territoriales notamment en ces moments de vacance.

L.Badiane pour Xibaaru