Le commissariat d’Angoulême (France) a reçu le mardi 24 septembre un nouveau signalement en matière d’arnaques au charme. Ce type d’escroquerie est de plus en plus répandue sur la toile et semble suivre toujours le même mode opératoire. Si vous êtes victime de ce type d’arnaque, la police rappelle qu’il ne faut pas céder au chantage et la signaler aux autorités.

La victime entre donc en contact avec une jeune femme qui a pour but de lui montrer ses atouts physiques. Une fois qu’elle a rempli sa part du contrat, l’homme qui l’a contacté doit en faire de même devant sa caméra. La victime s’exécute et commence donc à exhiber ses attributs devant l’écran. C’est alors que la jeune femme l’informe de sa soit-disant minorité afin de lui soustraire une grosse somme d’argent afin qu’elle garde le silence. Si l’homme ne donne pas suite, il reçoit dans la foulée un message envoyé soi-disant par la police et lui réclamant une somme encore plus importante. Une arnaque de plus en plus fréquente sur le Web et qui demande une grande vigilance.