Seybani Sougou craint pour la sécurité de…Pape Alé Niang

Le journaliste Pape ALE NIANG retenu dans les locaux de la police : le régime de Macky SALL sera tenu pour responsable de tout traitement pouvant porter atteinte à son intégrité physique et morale

Comme de nombreux sénégalais, j’ai appris par voie de presse que le journaliste Pape ALE NIANG a été victime d’un accident de route le 20 février 2020 à Dakar. Si Pape ALE NIANG en est sorti indemne (sans aucune blessure apparente) ; il existe de très nombreuses zones d’ombre sur les circonstances de cet accident (non élucidées).

Quelles sont les causes réelles de la collision entre le véhicule de Pape ALE et celui d’un tiers ? Y’a-t-il des témoins ?

A ce stade, et en l’absence d’éléments probants sur les circonstances de ce drame qui n’a pas entrainé mort d’homme, il convient de faire preuve de la plus grande prudence quant aux rumeurs et aux informations distillées.

Personnellement, j’ai eu à m’entretenir au téléphone avec une source bien au fait du dossier (un policier) qui m’a confirmé que Pape ALE NIANG était retenu dans leurs locaux, tout en étant incapable de me préciser sous quel statut, juridique il était maintenu. A la question, Pape ALE NIANG est-il placé en garde à vue ou est-il entendu simplement en qualité de victime, le policier a hésité, puis s’est repris en fournissant la réponse (évasive) suivante : il y a une enquête en cours. Manifestement, il y a anguille sous roche ! Y’a-t-il eu des enquêtes lorsque les véhicules de ministres de Macky SALL fauchent des citoyens, entrainant mort d’homme ?

Nous condamnons fermement la tentative d’instrumentalisation par le régime de Macky SALL, d’un accident de la route à des fins politiques (pour faire taire un lanceur d’alerte). Nous précisons que le régime de Macky SALL sera tenu pour responsable de tout traitement pouvant porter atteinte à l’intégrité physique et morale du journaliste Pape ALE NIANG et saisissons immédiatement Reporters sans frontières qui assure la promotion et la défense de la liberté d’informer dans le monde.

Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du journaliste PAPE ALE NIANG.

Aux médias et aux journalistes sénégalais, nous demandons de faire preuve de retenue en attendant que toute la lumière soit faite sur cet accident (il y a une coïncidence troublante entre le moment de la révélation de l’énorme scandale du COUD par le journaliste Pape ALE NIANG et la survenance de cet accident).

Ce serait faire d’une extrême naïveté que de croire le contraire.

Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

Précision : je tiens à apporter mon soutien total à Pape ALE NIANG et à sa famille, et au-delà à tous les journalistes et citoyens sénégalais persécutés par le régime moribond de Macky Sall (un régime de malfrats, de prédateurs de deniers publics et de comploteurs).