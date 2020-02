Il y a eu plus de peur que de mal hier dans l’accident du véhicule de notre confrère Pape Alé Niang survenu en début de soirée, sur la Corniche ouest. C’était aux environs de 22 heures, son véhicule a percuté une autre voiture stationnée sur la chaussée non loin de Soumbédioune. Les deux véhicules ont été endommagés, mais il n’y a eu ni blessé ni perte en vie humaine. «Je vais très bien. Je ne suis pas blessé. J’ai quitté les lieux», a indiqué Pape Alé Niang joint au téléphone par nos confrères de «L’As». Peu après le choc, les policiers et les témoins ont accouru. Puis, la nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre. Ses collègues du groupe DMedia et d’autres journalistes ont constaté les dégâts qu’ils tentaient d’immortaliser. En compagnie de deux autres dames, Mamadou Mansour Diop de Zig Fm était sur les lieux à notre arrivée. Il s’affairait autour du véhicule de notre confrère Pape Alé Niang dans lequel il y avait quelques exemplaires de son brûlot : «Coud : scandale au cœur de la république» que le célèbre présentateur de Zig Fm a réussi à mettre à l’abri. Aucune information officielle n’a filtré sur les raisons de l’accident. Toujours est-il qu’il ne manquera pas de susciter des débats dans ce contexte où le livre de Pape Alé Niang est en train de faire des vagues dans l’espace politique. L’enquête de la Police de la Médina devrait déterminer les causes au terme de son travail.