Seydi Gassama à Antoine Diome : « La loi doit être appliquée avec intelligence »

« Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, au mois de mars 2021, 14 jeunes sénégalais ont perdu la vie suite à l’arrestation de Monsieur Ousmane Sonko après des divergences sur le trajet qu’il devait emprunter pour répondre à une convocation de la justice. Le jeudi 16 février 2023, le monde entier a été témoin de la violence exercée par la police contre Monsieur Ousmane Sonko pour le contraindre de passer, lui et son cortège de soutiens, par le canal étroit de Soumbédioune. Ces disputes, ponctuées de violence et de pertes en vies humaines, sont injustifiées. Le canal de Soumbédioune est trop étroit et c’est une tradition au Sénégal, depuis au moins 1988, que les leaders politiques soient accompagnés de leurs militants lors de pareils événements. Force doit rester à la loi vous dites ? Oui. Mais la loi doit être appliquée avec intelligence et sans parti pris politique. Les sénégalais et le monde vous regardent », a écrit Seydi Gassama sur Twitter.