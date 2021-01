Seydi Gassama fustige l’arrestation de Samba Tall

L’arrestation de Samba Tall commence à faire réagir. Le membre du Forum civil section Podor et président du Conseil communal de la jeunesse a été arrêté après un post fait sur sa page Facebook. Seydi Gassama, sur son compte Twitter, fustige ses arrestations auxquelles on assiste ses derniers jours.

« Difficile de dénoncer la corruption et de demander des comptes au pays de « la gestion sobre et vertueuse ». Boubacar Séye, président de HSF, embastillé à Dakar. Samba Tall, représentant du Forum Civil à Podor, arrêté et transféré à Saint-Louis », a écrit le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, sur le réseau social.