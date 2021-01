Podor : Le coordonnateur du Forum civil arrêté pour avoir dénoncé…

« L’intimidation ne passera pas », dénonce Birahim Seck. En effet, Samba Tall, le coordonnateur du Forum civil à Podor a été arrêté hier par la gendarmerie après un post sur Facebook. Celui qui est aussi président du Conseil communal de la jeunesse décriait fortement la corruption qui gangrène notre pays.

« Coronavirus, pauvreté et corruption. Nous ne pouvons cumuler tous ces maux chez nous. On peut même considérer les deux premiers comme étant « naturels » mais la CORRUPTION. Là je dis NON. Et je sais que beaucoup me diront NON aussi. Envoyés à Podor pour servir la population podoroise, certains chefs de services sont à Podor pour s’enrichir sur le dos de la population », a-t-il écrit sur le réseau social. Un post qui lui a valu son arrestation.