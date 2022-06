Si vos doigts s’élargissent…cela cache une maladie très grave (Regardez)

Plusieurs signes dus aux maladies respiratoires dont celle qui cause l’élargissement de la pulpe des doigts et une incurvation des ongles, sont de plus en plus méconnus de tous. Il s’agit de la L’hippocratisme digital. Selon le site « Concilio », les maladies respiratoires sont responsables de 12% des décès.

Tout savoir sur la maladie qui élargit la pulpe des doigts

L’hippocratisme digital est une déformation des doigts de la main, et parfois des orteils. Ce signe provient des maladies respiratoires. Selon le site « Concilio« , les maladies respiratoires sont responsables de 12% des décès et les infections respiratoires.

L’hippocratisme digital correspond à une déformation des phalangettes se manifestant par un élargissement de la pulpe des doigts et une incurvation des ongles vers la face palmaire. Il est caractérisé par un bombement indolore des ongles, une augmentation du volume des tissus mous de la pulpe des doigts et Les ongles sont épaissis et leur pousse est accélérée.

Concernant les causes exactes de cette anomalie, rien n’a encore été trouvé. D’après les données scientifiques actuelles, cette déformation des doigts serait provoquée par un défaut d’oxygénation dû à une modification du débit sanguin.

Les chercheurs ont également montré que l’hippocratisme digital peut être la conséquence de différentes maladies. Parmi celles-ci, figurent notamment des maladies respiratoires, cardiovasculaires et digestives.

L’hippocratisme digital a été constaté dans le cadre d’une maladie pulmonaire tel que :

un cancer du poumon primitif ou secondaire; une pneumopathie infiltrante sévère, une maladie pulmonaire grave; une pneumopathie interstitielle lymphoïde, une maladie des poumons qui survient notamment lors du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); une tuberculose, une maladie infectieuse qui touche les poumons; une dysplasie broncho-pulmonaire grave, une maladie respiratoire chronique ; une mucoviscidose, une maladie génétique rare des voies respiratoires; une bronchiolite oblitérante, une maladie qui affecte les bronchioles, des structures essentielles de l’appareil respiratoire; une dyskinésie ciliaire primitive, une maladie respiratoire rare.

Dans certains cas, ces pathologies peuvent être héréditaires. On parle parfois d’hippocratisme digital familial. Dans d’autres cas, ce symptôme est dit idiopathique lorsque la…Lire la suite ici