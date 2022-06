Sonko et les « seins » de Adji sarr…Le marabout « Pédé » (Regardez la vidéo)

C’est une accusation très grave. Ousmane Sonko accusé d’avoir tété les seins de Adji sarr dans le jacuzzi du salon Sweet Beauté de Sacré Cœur et un marabout politicien accusé d’être un homosexuel. Ce sont des accusations qui viennent agrémenter cette période de pré campagne électorale des législatives du 31 juillet 2022. Et ces accusations ne viennent pas de n’importe qui. C’est un jeune qui suit les dignes pas de son père qui semble avoir pris une retraite politique après une longue maladie dont il s’est rétabli.

Pape Alioune Cissé Lô, fils du célèbre et tonitruant Moustapha Cissé Lô, compagnon du président Macky Sall et membre fondateur de l’Alliance pour la République, n’a pas raté le député Ousmane Sonko. Le digne héritier de Cissé Lô a martelé que le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est parti seul dans le salon Sweet beauté pour « téter » les seins de la petite Adji Sarr qui l’a accusé de viol et de menace de mort. Et le fils de Cissé Lô ne s’arrête pas là. Il accuse un marabout-politicien de pratiques homosexuelles et de côtoyer les francs-maçons.

Lors de la visite du Khalife Général des Mourides à la mosquée Massalikoul Jinaan de Colobane (Dakar) où votre site préféré xibaaru était présent, le représentant du Khalife à Dakar, Mbackiyou Faye avait témoigné la reconnaissance de Serigne Mountakha Mbacké au président de la République : « Notre espoir et guide est fier de vous, Mr le président. La communauté Mouride n’a rien de plus grand que Cheikh Ahmadou Bamba. Et elle a bien vu et reconnu les efforts que vous avez fournis pour l’Islam et le mouridisme. Vous avez son soutien », avait lancé le représentant du Khalife général à Dakar.

Cette sortie de Mbackiyou Faye, considérée comme un appel à soutenir Macky Sall, a été mal vue par certains opposants dont principalement un marabout-politicien. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly avait tapé du poing sur la table et averti : « On n’acceptera plus jamais que la visite d’un Khalife général des mourides soit politisée par Mbackiyou Faye ! ». Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, président du mouvement « Nékal fi Askan Wi » n’a pas été tendre envers le représentant du Khalife à Dakar.

Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly s’est dit indigné par le comportement du représentant du Khalife dans la capitale Sénégalaise. Le député à l’Assemblée nationale considère que Mbackiyou Faye devrait chanter les louanges du Khalife plutôt que de passer tout son temps à remercier le Président de la République. Il ajoute que Macky Sall n’a jamais mis les pieds à Massalikul Jinaan depuis son inauguration jusqu’à nos jours. Comme si cela ne suffisait pas, le député qui a rejoint la coalition Wallu affirme que c’est Mbackiyou Faye en personne, qui a planifié et organisé la venue du chef de l’État à la mosquée Massalikul Jinaan.

Et ce sont ces attaques du député à l’encontre du représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar qui a irrité le jeune Pape Alioune Cissé Lô. Et ce dernier n’y est pas allé de main morte. Il a accusé le marabout-député d’être un soutien des francs-maçons et d’avoir un « amant » à Bruxelles (Belgique) qu’il a rencontré à la gare ferroviaire de « Bruxelles-midi » qui est au centre de la capitale Belge. Des accusations qui font froid dans le dos.

Regardez la vidéo ou le jeune Pape Alioune Cissé Lô « dézingue » le député Ousmane Sonko et crucifie le marabout-député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Des attaques qui feront sans doute réagir le Marabout député qui est la tête de liste départementale de Mbacké de la coalition Wallu Sénégal dirigée sur la nationale par l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. Il faut rappeler que le marabout est actuellement député du parti Bokk Gis Gis de Pape Diop qu’il a abandonné pour le PDS.

La Rédaction de xibaaru