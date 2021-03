Sibeth Ndiaye travaille toujours dans l’ombre de…Macron

L’ex-porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, recrutée par Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, n’a pas renoncé à la politique. En coulisses, elle imagine déjà la campagne présidentielle.

L’intérim, elle connaît bien, elle qui fut à l’un des postes les plus exposés de la majorité, l’un des plus précaires aussi. L’ex-porte-parole du gouvernement, qui avait « choisi » de se retirer de la vie politique après la nomination de Jean Castex à Matignon et la composition d’une équipe dans laquelle elle ne figurait pas, s’est reconvertie. Depuis janvier, Sibeth Ndiaye occupe le poste de secrétaire générale pour la filiale France du groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire.

Elle veut, avec Guerini, faire émerger des idées qui viendront nourrir la campagne de 2022

Si elle n’est plus dans la lumière, la jeune femme de 41 ans reste active dans l’ombre. Elle participe chaque semaine au bureau exécutif de LREM et conseille son patron, Stanislas Guerini. Elle pilote aussi, avec Clément Beaune, l’hyperactif secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, le pôle «idées» du mouvement.

«On a organisé des débats sur la 5G, l’égalité des chances, le séparatisme… énumère Sibeth. Et confié des missions thématiques à des personnalités du parti. » Leur objectif : «Retrouver le bouillonnement militant de la première fois.» Après la «grande marche» de 2016 et sa campagne de porte-à-porte, les stratèges de la majorité ont imaginé les « causes ». « On veut permettre aux gens de s’engager dans une cause – le bien-être animal, l’environnement… – et réunir ensuite ces groupes au sein de grandes coalitions », détaille Sibeth Ndiaye.

Persuadée que LREM sera « un pilier important dans la campagne d’Emmanuel Macron», elle veut, avec Guerini, faire émerger des idées qui viendront nourrir la campagne de 2022. Et mettre « ce vaisseau amiral de la majorité en ordre de marche ». Elle jure toutefois que son nouvel engagement professionnel restera sa priorité. «Mais si je peux aider, je le fais avec plaisir », dit Sibeth, enthousiaste. Depuis qu’elle est entrée chez Adecco, ses amis ministres toujours en poste plaisantent avec elle: «Tu ne nous oublieras pas en 2022, quand on cherchera un job! »