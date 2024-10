Monsieur le Président

Monsieur le président, c’est avec stupéfaction que j’ai entendu vos propos attestant que les signaux sont au vert, car quand on regarde la situation actuelle du pays, on se demande ce qui a changé en termes de qualité de vie pour les populations et notamment les plus vulnérables. Nous assistons toujours à une mauvaise qualité de vie pour nos concitoyens. Certes, vous avez un bilan matériel même si nous ne sommes pas d’accord sur le mode de financement, le coût, les choix et les priorités. Votre régime a assez bien géré la crise sanitaire, mais si durant le premier mandat, on avait évité les éléphants blancs, les chocs exogènes auraient pu être mieux gérés. Le Sénégal est toujours un pays pauvre et la plupart des Sénégalais n’a pas accès aux infrastructures que vous avez érigées dont vous et votre régime vous vantez tant. Monsieur le président, j’ai mal quand je vois le fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Monsieur le président, mettez vos successeurs à l’aise comme l’ont si bien fait vos prédécesseurs et laissez-les travailler à défaut de pouvoir les conseiller pour l’intérêt du Sénégal.

Nous mélangeons croissance économique et développement. La croissance n’est rien d’autre qu’une accumulation de richesses. Le développement, c’est l’amélioration de la qualité de vie. Nous sommes un pays pauvre. Nous devons donc bâtir notre nation sur des fondations solides – la santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable – plutôt que d’enterrer des milliards qui n’ont presque aucun retour sur investissement. Développons sérieusement notre agriculture, qui pourra créer un effet d’entraînement des autres secteurs de l’économie.

Le Président Sall nous dit que les signaux étaient au vert au moment où il quittait ses fonctions. Il peut vraiment y croire, car après tout, le Sénégal s’est doté d’un TER, d’un BRT, d’une arène nationale, des kilomètres de routes et pistes, mais qu’est ce qui s’est passé en termes d’indice humain de développement, en termes d’autonomisation des femmes et des jeunes ?

Au début, le président Sall avait fait d’excellentes promesses, ce qui lui d’ailleurs valu une élection au second tour face à l’omniscient président Wade, cependant il a lui-même hérité d’une situation économique catastrophique et des maquillages des finances publiques, une sous-estimation du déficit budgétaire et conséquemment, le FMI lui avait dit qu’il ne pouvait pas financer son plan et qu’il fallait réduire le déficit budgétaire en dessous du seuil autorisé de la zone, c’est à dire 3 %.

Tous les plans de développement sont presque similaires, peu importe qu’ils soient élaborés au Sénégal ou ailleurs dans le monde, car tout est urgent dans un pays pauvre. Le courage politique et la mise en œuvre sont la différence entre tous ces plans. Le PSE aurait été un bon plan si sa mise en œuvre avait été faite correctement, et les priorités alignées. Quand une personne qui aspire à diriger le Sénégal parle de similitude entre le PSE et le référentiel de cet actuel régime, je me demande dans quel pays sommes-nous ? Voulez-vous réinventer la roue ?

Malgré une forte croissance économique sous le président Sall durant son premier mandat, nous avons assisté à une pénurie d’emplois de qualité dans le secteur formel. Cela démontre que nous ne sommes pas en train d’investir dans le capital humain pour avoir une main-d’œuvre qualifiée ; mais comme j’ai l’habitude de le dire, nous sommes en train d’élever sur une fondation inadéquate. Je ne pense pas que nous pouvons parler d’émergence tant que l’indice de développement humain n’est pas acceptable et que chaque citoyen sente la croissance. L’émergence ne s’agit pas d’ériger des infrastructures de dernière génération si la population ne mange pas à sa faim, ne se soigne pas quand elle est malade, et n’arrive pas à trouver un emploi convenable pour subvenir à ses besoins.

Initié en 2014 par le président Macky Sall, le Plan Sénégal émergent (PSE) était un plan dont la première phase consistait à booster la croissance économique en investissant massivement dans les infrastructures peu importe, prioritaires ou pas. Les ressources mobilisées pour ces projets ont été mal allouées et c’est justement cela qui a créé une situation désastreuse. Nous avons sauté beaucoup d’étapes en parlant d’émergence quand on faisait partie des pays les plus pauvres dans le monde. A mon humble avis, il fallait d’abord parler d’une sortie de pauvreté avant de parler d’émergence. Au Sénégal, nous faisons face à des problèmes d’autosuffisance alimentaire, d’éducation, d’accès à l’eau potable et aux soins médicaux. Dans ce contexte, le Sénégal doit-il se vanter d’une nouvelle autoroute, d’un train express régional, d’un nouveau complexe sportif et d’une arène nationale flambant neuve ?

Les infrastructures sont très importantes dans n’importe quel pays qui aspire à sortir de la pauvreté et à se développer, cependant, quand on va s’endetter, il est impératif qu’on alloue ces ressources dans des projets sociaux de base ou dans des projets avec un retour sur investissement afin de pouvoir payer la dette au lieu de pratiquer l’effet de boule de neige. Le mode de financement de ces infrastructures est le problème principal et non les infrastructures elles-mêmes.

La crise sanitaire n’était pas prévisible, mais si nous avions investi dans les infrastructures de base, nous aurions pu mieux la gérer au lieu d’être forcés à nous endetter pour éviter le pire. Pour des raisons électoralistes, nous avions réalisé une autoroute longue d’une centaine de kilomètres pour 416 milliards de francs CFA alors qu’aucune étude sérieuse n’a été faite pour démontrer l’importance capitale de cette autoroute au moment où l’électorat que vous séduisez fait toujours face à des inondations après chaque pluie de 100 millimètres. Vous avez manqué de vision et de conseil, car seul un développement harmonieux rend ce genre de route utile et malheureusement cela fait défaut. Un centre hospitalier correct coûte 10 milliards. Avec les 416 milliards de l’autoroute, combien d’établissements sanitaires aurions-nous pu construire à travers le pays afin que chacun ait accès à des soins médicaux de qualité ? Des dizaines… On aurait également pu moderniser les hôpitaux déjà existants et équiper les hôpitaux départementaux pour limiter les évacuations vers Dakar.

Pendant que le Sénégal comptait 6 369 salles de classe dites « abris provisoires », nous avons dédié 32 milliards de francs CFA à la construction d’une arène nationale. Le coût approximatif pour les transformer en lieux d’enseignement corrects se monterait à 40 milliards de francs CFA. Monsieur le président, doit-on nous demander que valait-il mieux construire ?

Plus ou moins 126 milliards de francs CFA ont été dépensés à Diamniadio pour ériger le CICAD et Dakar Arena. Encore une fois, nous ne disons pas que ces infrastructures sont carrément inutiles, mais nous voulons juste attirer l’attention sur les priorités. Ces dépenses somptuaires ne forment point le socle de l’émergence. Une usine de dessalement de l’eau de mer nous aurait coûté 135 milliards de francs CFA et on aurait plus parler de problèmes d’eau dans notre pays.

Comment avons-nous pu penser à ce TER reliant Dakar à l’aéroport international Blaise-Diagne long de 57 km ? Quand le Sénégal a présenté ce projet a la Banque mondiale, elle a refusé de nous financer et a averti de la non-rentabilité d’un tel projet et avait plutôt conseillé de mettre en place le BRT. Plus de 750 milliards de francs CFA dans l’un des pays les plus pauvres du monde.

Mesdames, Messieurs les nouveaux dirigeants, le peuple a cru en vous et au projet présenté. L’espoir de tout un peuple repose sur vos épaules. Vous devez vous mettre au travail, car l’héritage est lourd. Vous avez hérité d’un pays en ruines et maintenant que tout est entre vos mains, il ne faut plus parler du passé. Il faut juste être transparent avec le peuple et communiquer régulièrement avec ce peuple en lui disant ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Vous pouvez aider les concitoyens à sortir de la misère. Ce peuple que vous dirigez n’est pas un peuple exigeant, c’est un peuple de croyants et avec le minimum, personne ne les entendra broncher. Ne commettez pas les mêmes erreurs que vos prédécesseurs. Priorisez les PPP vu que la dette a atteint un niveau inquiétant et tout est urgent dans ce pays.

Monsieur le président, si on vous juge par rapport à vos prédécesseurs et à la manière de faire la politique en Afrique, vous êtes un bon président, mais le peuple a décidé d’être souverain et de transformer ses matières premières sur place au lieu de les exporter. Ce peuple veut prendre son destin en main, peu importe les conséquences et ce peuple pense que ce nouveau régime incarne cette vision. Laissez-les dérouler monsieur le Président et prier pour le Sénégal.

God bless Sénégal !

Mohamed Dia