Situation de Sonko : Diaraf Sow répond à Aïda Mbodj

SITUATION MOURANTE DE SONKO, LA RÉPLIQUE SALÉE DE ME DIARAF SOW À AÏDA MBODJ

« BAKKANE KÉNEU DOUKO FOWÉ », VOUS LE DÎTES À QUI, MAMAN AÏDA MBODJ ?

Qui a entrepris une décision suicidaire et païenne de grève de la faim, qui refuse de manger ?

Qui a appelé au « Thioki final » ? au combat « mortel » ?

Qui a appelé la jeunesse « à la mort » Kou Dê Sa Yaaye Diourate » ?

Ha bon ?! C’est aujourd’hui que vous dites que : » Bakkane Kéneu Douko Fowé » ? Aujourd’hui seulement ??!

Combien de vies reposent en ce moment dans les cimetières de l’oubli à cause des « Jeux mortels » de Ousmane SONKO et de ces appels répétés à l’insurrection et à la rébellion ? Une trentaine ! Tous morts et oubliés !

Combien de jeunes sont morts ? Combien de policiers, à la fleur de l’âge à cause des mensonges et des manipulations d’Ousmane Sonko et de Yéwi Askan Wi ?

Combien d’amputés de jambes ou de mains dans ses appels au gatsa-gatsa sans compter les centaines de morts dûs aux effets diaboliques et mystiques des concerts de casseroles ?

Ha bon ?! C’est aujourd’hui donc que vous dites que : » Bakkane Kéneu Douko Fowé » ? Aujourd’hui seulement ??! Maman Aïda !

Peut-être que les vies des deux soeurs Fatoumata Diallo, âgée de 21 ans, et Oumou Coultouly Diallo, fillette de 7 ans otées brusquement et douloureusement à notre affection, brûlées vives des cocktails Molotov de Sonko et ses affidés dans un bus Tata innocent et apolitique n’ont aucune valeur pour Yéwi Askan Wi par rapport à celle d’Ousmane Sonko, le très violent Ousmane SONKO !? Le rebelle !

Ha bon ?! C’est aujourd’hui que vous nous dites que : » Bakkane Kéneu Douko Fowé » ? Aujourd’hui seulement ??! Maman Aïda !

Où étiez vous au moment où Ousmane SONKO organisait le désordre et la désobéissance civile dans ce pays de paix avec un groupe de « Commandos » et de « Forces spéciales » organisés et financés depuis l’extérieur qui planifiait le sabotage du TER, des postes de péage et l’assassinat de certaines autorités politiques et religieuses et du Président Macky Sall à la Samuel DOE ?

– « Le peuple va le sortir du palais et le traîner dehors et le faire comme Samuel Doe »: disait sanguinaire Ousmane SONKO !

Ha bon ?! C’est aujourd’hui que vous dites que : » Bakkane Kéneu Douko Fowé » ? Aujourd’hui seulement ??! Maman Aïda !

Où étiez vous au moment où Ousmane SONKO disait lors d’une activité du parti PUR que chacun des jeunes présents était assez fort et bien entraîné pour tenir une arme et prêt à se battre ? C’est de la politique ça ? Non c’est de la rébellion armée !

Ha bon ?! C’est aujourd’hui que vous osez nous dire sans avoir honte que: » Bakkane Kéneu Douko Fowé » ? Aujourd’hui seulement ??! Maman Aïda !

Où étiez vous au moment où Ousmane SONKO jurait que ôter la vie de tous les chefs d’État de Senghor à Macky Sall ne serait pas un péché, qu’il faut les fusiller, sans procès !

Et où étiez vous au moment où Ousmane SONKO disait aux jeunes.

– « Préparez vous au combat, aye nit you dogou té ame fite la sokhla » Où étiez vous ?

Où étiez vous au moment où Ousmane SONKO disait que le Président Macky Sall: « Dou agalé mandat wam ; 2024 doukofi fekk, je vais le tuer… »

Où étiez vous au moment où Ousmane SONKO disait que : » Notre moment de vérité est arrivé, le combat s’annonce mortel, le mot n’est pas de trop, c’est le prix qu’il faut payer » autrement dit les jeunes doivent mourir pour lui pour qu’il arrive au pouvoir. Où étiez vous ?

Vous avez fait fi de tout cela pour atteindre votre but qui est d’arriver au pouvoir qu’importe les moyens et quoi que ça coûte.

Donc taisez-vous car vous n’avez rien à dire. Vous n’aimez pas ce pays.

Vous avez misé sur le mauvais cheval, vous avez joué et vous avez perdu.

Venez miser sur le nouveau candidat de BBY, c’est votre seul pneu de secours.

Me Diaraf SOW Conseiller Technique au CESE

Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique /Joowléene