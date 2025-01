Situation économique du Sénégal : «Demain c’est maintenant» appelle à des concertations

Comment éviter au Sénégal une crise sociale sans précédent ? C’est la question à laquelle «Demain c’est maintenant» a tenté de répondre. Dans un communiqué, le mouvement part de ce constat : «La situation nationale est préoccupante. Elle est particulièrement marquée par un ralentissement de l’économie avec des contre-performances notables : faible production arachidière malgré l’augmentation du prix au producteur, campagne de commercialisation désavantageuse pour les paysans ; finances publiques exsangues, handicapées par une dette, un train de vie de l’Etat et une masse salariale de plus en plus insupportables ; un important déficit budgétaire ; des entreprises sinistrées et contraintes à la fermeture ou à des licenciements massifs ; un secteur privé tétanisé…»

Selon toujours le document, cette situation «économique et financière tendue» a des conséquences non négligeables. Elle est, selon Mamoudou Ibra Kane et ses camarades, à l’origine d’un «renchérissement des prix de certaines services et denrées, du chômage en hausse, de l’émigration irrégulière avec son lot incessant de morts dans les océans, de remous dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’Administration et de l’informel».

Fort de ce constat, le mouvement «Demain c’est maintenant» demande au nouveau régime de «se mettre à la hauteur des attentes, des urgences, des défis et des enjeux. Il est attendu sur le terrain de la décision au lendemain de la Déclaration de politique générale du Premier ministre et du premier message de Nouvel an du président de la République, et non dans l’invective, encore moins dans la tension permanente». Ainsi, précise le communiqué, «le temps est donc plus que jamais à l’action pour éviter au Sénégal une crise sociale sans précédent», en faisant une large concertation.