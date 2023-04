Situation sociale du pays : Voici la réaction de la CNTS/FC

La Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal/ Force du Changement (CNTS/FC)a effectué une analyse sans complaisance de la situation sociale, économique et politique du pays. Ainsi, Cheikh Diop, par ailleurs secrétaire général de la centrale est ses camarades ont listé les maux qui plombent le développement du Sénégal. Parmi ces points, on peut citer un climat politique tendu, entretenu par une classe politique qui peine à créer les conditions d’un dialogue fécond et d’une sortie de crise, plongeant ainsi le pays dans une quasi impasse qui va hypothéquer à terme toutes les chances de traitement pertinent des préoccupations exprimées par le peuple.

La pénurie se denrées alimentaires pour faire souffrir les populations

Certains produits de consommation ne sont plus visibles sur le marché. Une pénurie savamment entretenue par des commerçants et une inflation galopante sur les prix des denrées de première nécessité qui impactent lourdement sur le budget des ménages les plus démunis et neutralisent les efforts de l’état pour une atténuation des effets des divers chocs sur les facteurs et conditions de production. De ce point de vue, la décision volontariste des autorités de réguler les prix des denrées de consommation courante de même que les coûts des loyers, a été bien accueillie par les populations, mais force est de reconnaître l’impuissance des services de l’administration à faire appliquer ces mesures ainsi qu’une légèreté et un manque notoire d’autorité de la part des pouvoirs publics que la CNTS/Forces du Changement condamne vivement.

Des tensions politiques qui bloquent l’économie

Une morosité du tissu économique et une vive inquiétude des marchés du fait du climat de tensions qui de manière périodique, s’exprime par des vagues de violence qui ciblent certaines enseignes et intérêts étrangers notamment français, impactant négativement l’image du Sénégal et son attractivité pour les investisseurs et les milieux d’affaires.

La CNTS/FC avocate des secteurs vitaux

Le secrétariat exécutif de la Centrale sensible aux revendications des travailleurs de la justice, de la santé, de l’éducation, soutient les luttes engagées par leurs organisations syndicales respectives. A et effet Cheikh Diop et ses camarades demandent au gouvernement de donner suite aux plates-formes revendicatives des enseignants décisionnaires, de l’UNTJ ( Union Nationale des travailleurs de la Justice ),du SATSUS ( Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de la Santé), de la Fédération des syndicats de la santé et de l’intersyndicale de l’hôpital Idrissa Pouye ex CTO.

La CNTS /FC contre les casses

Des assauts répétés et préoccupants contre les fondements de notre vivre ensemble et des institutions et valeurs républicaines affectant l’ensemble de nos concitoyens épris des valeurs de paix et savoir-être propres et les derniers remparts d’une démocratie en construction, régulatrice et garante de l’équilibre dans les rapports de force.

La CNTS/FC pour une stabilité sociale

D’inquiétantes vagues de tensions entre communautés de pêcheurs qui dégénèrent parfois en affrontements sanglants et dégâts matériels importants. Face à la recrudescence de ce genre d’événements exacerbés par la rareté Fédération ressources halieutiques, il urge que des mesures hardies soient prises par les autorités pour mettre de l’ordre dans le sous-secteur socialement et économiquement stratégique.

Face à cette situation lourde de menaces et préoccupante pour l’avenir du pays et du travail, le secrétariat exécutif de la Cnts/Forces du Changement, appelle les travailleurs à élever le niveau d’exigence pour éviter toute manipulation et faire face à des tentatives à peine voilée de précarisation des travailleurs et de saper les fondements de notre vivre ensemble.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn