Troisième mandat : Les forces vives lancent la plateforme F24

La plateforme dénommée mouvement des Forces vives du Sénégal F24 a été portée sur les fonts baptismaux ce dimanche 16 avril 2023, à Dakar. Regroupant 112 entités, le F24 annonce déjà une série de manifestations.

Le mouvement F24 prévoit une « grande mobilisation le 12 mai prochain contre la 3e candidature du Président en exercice. Des manifestations sont prévues dans tout le territoire national et de la diaspora », a déclaré son coordonnateur Mamadou Mbodj.

La plateforme est « un cadre d’unité d’actions des forces vives de la nation. Elle a pour mission, de mobiliser les citoyens sénégalais pour obtenir entre autres : Le respect par le Président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime» , a fait savoir M Mbodj repris par Senego.

En lisant la déclaration, le coordonnateur et membre de la société civile a aussi insisté sur « la suppression des articles L 29 et L 30 du code électoral et de tous les artifices juridico-politiques, tels que le parrainage et les verdicts commandités, ayant empêché et/ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l’élection présidentielle de 2024 en dehors de règles établies de manière consensuelle. »