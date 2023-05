Situation tendue : Le pôle des non-alignés lance un appel au calme

Le pôle des Non-alignés suit avec beaucoup de préoccupation la situation de tension qui prévaut au Sénégal.

Les violences notées dans beaucoup de localités et qui ont conduit à la mort du policier Hassime Diedhiou, à beaucoup de blessés et des dégâts matériels causés à des citoyens innocents sont inacceptables.

Le pôle des Non-alignés présente ses condoléances aux parents de la victime et aux forces de défense et de sécurité, souhaite un prompte rétablissement aux blessés et exprime sa compassion à ceux qui ont subi des dégâts matériels.

L’usage de la violence ne sera jamais la solution à la crise actuelle

Le pôle, en invitant tout le monde à la retenue, rappelle que la République, qui est au dessus de nous tous, doit en tout état de cause rester debout et forte pour un fonctionnement sans faille de toutes les institutions dans le strict respect des libertés et des droits humains

Dakar le 15/5/23

Le Pôle des Non-alignés .