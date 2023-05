Fatick : Birame Pathe Ndiaye invite les leaders de Benno à s’unir

« L’heure est grave à Fatick, que les appels lancés autour du maire Matar Ba pour les prochaines élections présidentielles soient sincères ». En marge du « sargal » que nous avons dédié au Président Macky Sall, nous, artisans de Fatick lui réitérons notre total soutien pour sa victoire à l’élection présidentielle de 2024.

Nous rappelons que Mamadou Camara, tête de liste parallèle aux dernières locales face à Matar Ba et coordonnateur du mouvement And Nawle a récemment déclaré: « Tous les responsables politiques de Fatick doivent se ranger derrière Matar Ba pour réélire le président Macky Sall en 2024″. C’était en marge de la cérémonie officielle du Gamou annuel de l’imam Mamadou El Hadji Diallo à Fatick. Nous demandons que de tels appels soient sincères et remercions au passage Mr Camara.

Quoi qu’il en soit, ces appels publiques doivent être visibles sur le terrain politique à Fatick. Que ces proclamations soient éffectifs car l’heure est grave. Nous devons parler aux populations de la situation qui prévaut. Le président de la République doit être réélu avec brio pour parachever les nombreux chantiers entamé au Sénégal

Nous avons en face de nous une opposition sans programme et qui n’attaque jamais le bilan du président Macky Sall. Elle n’a pas rien de concret à proposer aux Sénégalais, et cette opposition n’est pas sincère entre ses différents leaders . Donc ils veulent embrouiller les Sénégalais. Nous allons faire face afin de réélire notre président avec brio et cela se fera sur le terrain. Ici à Fatick tous les responsables politiques doivent avoir un seul dénominateur commun, à savoir, la personne du président de la République et patron de la coalition Bby.

Birame Pathe Ndiaye

Leader du mouvement M2J Jappal Ma Japp.