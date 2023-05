Voici ce que Macky Sall doit apprendre du Président américain Abraham Lincoln

« Le Président Macky Sall et la gestion du pouvoir : Qu’est-ce que Macky doit apprendre du Président américain Abraham Lincoln? (Par Dr. Moustapha Fall)

L’Amérique et la conception du pouvoir sous Abraham Lincoln

Dans son allocution adressée au Congré américain en 1862, le président, Abraham Lincoln, prononça ces propos qui servent de leçons sur la gestion du pouvoir : « […] presque tous les hommes peuvent faire face à l’adversité; mais si vous voulez tester la capacité de quelqu’un, donnez-lui le pouvoir […] ».

Les propos de ce génie politique américain, dont le modèle de gouvernement a bel et bien inspiré Barack Obama durant son mandat présidentiel, sont toujours d’actualité dans le Landerneau politique mondial où un parti au pouvoir et l’opposition seraient à couteaux tirés. Pour rappel, les années de présidence de Lincoln ont été marquées par la guerre civile sur dose d’une opposition farouche face à son gouvernement. En revanche, au-delà de toutes autres considérations politiques et manquements liés à la gestion du pouvoir, la grandeur de cet homme a été de pouvoir créer un modèle de gouvernement inclusif auquel et ses partisans et certains de ses opposants ont adhéré pour régler les urgences de l’Amérique sous le joug d’une guerre civile. Cet homme, dont les échecs de la conquête du pouvoir furent multiples, a su triompher de sa génération en matière politique pour avoir eu le culot de casser sa crécerelle politique de son parti pour la reconstruire avec une poignée d’opposants à son pouvoir. Ainsi sa conception du pouvoir a-t-elle révélé la force de sa disposition mentale qui lui a permis de se laisser entouré par ses plus farouches ennemis. Cette force mentale s’est aussi traduite sur son respect strict de cette phrase, « personne ne peut briquer plus de deux mandats consécutifs », longtemps inscrite en lettres d’or dans la constitution américaine par Franklin Roosevelt suite à ses quatre mandats consécutifs à la tête de l’Amérique. Cette phrase est l’une des plus puissantes phrases de la constitution américaine en ce qu’elle transcende toutes les générations et règle tout abus de pouvoir de façon définitive pour les générations à venir.

Il est important de rappeler que cette phrase, qui loge calmement dans les pages de la constitution, fait toujours l’objet de rappel lu à haute voix par le Congré à toute personne qui prétendrait briguer un mandat présidentiel en Amérique. Depuis 1951, tous les présidents, à l’instar de Lincoln, qui se sont succédé au pouvoir ont nourri un respect scrupuleux à l’égard de cet amendement constitutionnel sur la limitation des mandats. Il reste que Abraham Lincoln a réussi là-où personne n’avait réussi car sa conception du pouvoir, comme moyen pour servir et son parti et le parti d’opposition, reste gravée comme modèle dans les annales de l’histoire politique de l’Amérique et du monde. Il va sans dire que ce modèle de gouvernement inclusif a inspiré Barack Obama dans le choix de la nomination de sa principale rivale politique, Hilary Clinton, au poste de secrétaire d’État au sortir des élections présidentielles de 2008.

Le Sénégal et la conception du pouvoir sous Macky Sall

De nos jours, il semblerait que ce modèle abrahamique de gouvernement inclusif se fait de plus en plus rare dans nos démocraties africaines où la conception africaine du pouvoir se perd souvent dans le labyrinthe du duo Parti-État. Pire encore, cette conception se réduit souvent à la dimension grégaire d’une volonté de domination, d’asservissement au risque de transformer tout l’appareil étatique en goulag digne de Staline.

Les récents événements qui ont secoué le Sénégal ces derniers mois avec son lot d’enlèvements et de liquidations physiques, d’emprisonnements tous azimut d’opposants de professionnels de santé et de journalistes révèlent au grand jour l’autre versant de monstruosités qu’une mauvaise conception du pouvoir entraîne chez certains de nos présidents africains.

Calme, serein, ordonné, peu loquace et travailleur, l’homme politique, Macky Sall impressionnait par ces qualités de chef d’état né après les indépendances. En lui, se fondaient tout un espoir de jeunes, de femmes et d’hommes qui avaient une rupture de ban avec le régime de Abdoulaye Wade et qui nourrissaient l’espoir d’autres lendemains qui chantent pour eux et pour leurs progénitures. Cet espoir est maintenant plus-que-jamais trahi, l’homme serein et calme n’a pas pu réussir ce que peu de chefs d’états africains de la trempe de Nelson Mandela ont réussi : utiliser le pouvoir comme moyen pour servir sans se servir du pouvoir comme finalité pour détruire. Certes les temps changent et les sociétés évoluent, mais si Lincoln vivait encore parmi nous, il ajouterait à ses propos le mot « caractère » pour dire que « presque tous les hommes peuvent faire face à l’adversité; mais si vous voulez tester la capacité et le « caractère » de quelqu’un, donnez-lui le pouvoir […]

En effet, il a bien fallu que l’homme Macky Sall durât au pouvoir et que le phénomène politique Sonko surgît pour que nous sachons bien plus de son caractère et sa capacité de gérer le pouvoir. Au regard de la mobilisation sans précédente du dispositif sécuritaire dans tout le pays, l’acharnement envers Ousmane Sonko pour salir son casier judiciaire pour l’empêcher de participer aux élections de 2024, Macky Sall perd de plus en plus la boussole de sa gouvernance sobre et vertueuse et se transforme en un monstre qui rugit et écrase tout de son passage. L’impressionnant dispositif des forces de l’ordre envahissant les villes et les régions du Sénégal cache mal la faiblesse de sa disposition mentale. Il est presque très facile pour un-e étudiant-e de première année en psychologie pour savoir que le dispositif sécuritaire révèle la faiblesse mentale d’un homme vit dans la peur de perte de pouvoir et rumine sur la chaîne de conséquences qu’une telle perte entraînerait pour lui et sa famille.

En notre qualité d’universitaire, nous entendons lui donner ce petit conseil de saisir cette opportunité du peu de temps qui lui reste pour sortir des griffes du pouvoir et se regarder dans le rétroviseur de son passé de Président de la République durant lequel il a fait pas mal de bonnes choses pour le pays. Nous souhaitons simplement que les démons du pouvoir ne le transforment en bourreau, en sanguinaire qui malmènerait son peuple et l’entraîner son pays vers une guerre civile qui démolira tous les acquis démocratiques, toute la bonne cohabitation, l’harmonie et la paix pour lesquels la République du Sénégal se passe pour une belle vitrine démocratique depuis la nuit des temps.

Monsieur le Président de la République,

N’oubliez mais que vous êtes un mortel comme nous tous. Il ne faut jamais se griser soi-même des victoires que vous remportez aussi éclatantes les unes aux autres car vos victoires seront brèves et petites à l’échelle du vaste monde dans lequel vous n’êtes qu’un maillon. Ainsi, je vous invite à apprendre de l’histoire car elle n’est malheureusement qu’un éternel recommencement. Ne vous laissez pas tromper par les illusions d’optique, un leurre politique déjà vu avec certains des chefs d’états africains écrasés par la rue du pouvoir et qui vivent aujourd’hui engloutis dans le regret de leurs tombes se rendant à l’évidence des paroles subversives du Qu’ran : « Mais le repentir n’est point accordé à ceux qui font de mauvaises actions, et lorsque la mort se présente à l’un d’eux; il s’écrie: certes, maintenant je me repens » [sourat An-Niçâ’ / 18] »

A word to the wise !

Dr. Moustapha Fall