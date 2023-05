Biguine Guèye «gifle» les leaders qui ont rejoint Sonko à Ziguinchor

Ces leaders qui rallièrent Ziguinchor sont d’un populisme hallucinant !

Dans un Etat de droit, comment des prétendants sérieux à la magistrature suprême peuvent-ils se permettre certaines bassesses? Un homme politique, opposant de son état a été accusé de viols présumés par une masseuse qu’elle connait en tout cas. Cette réalité coule de source! Celle-ci porta plainte contre son « bourreau ». Et la justice eut le devoir régalien de trancher. Quel est le problème là dessus ?

Sentant l’étau se resserrer autour de lui, l’accusé, comme un rat cerné, prit la clef des champs et alla se terrer chez lui à Ziguinchor. Populistes et démagogues à l’image de ce piteux candidat à l’élection présidentielle, ses faux souteneurs, leaders politiques poids plume, le suivirent en avion pour, disent-ils, lui manifester leur soutien quant à son refus de se soumettre à la loi. Quelle ignominie !

Comme s’il s’adressait à eux, Michel Onfray écrivait: « Le populisme est le plus dangereux des narcotiques, le plus puissant des opiums pour endormir et anéantir l’intelligence, la culture, la patience et l’effort véritable » Mais personne ne peut endormir l’intelligence des Sénégalais, heureusement.

Ces contre-exemples pour notre société, pour notre jeunesse, doivent arrêter d’attiser le feu et d’engendrer la violence qui chaque jour, prend du galon au Sénégal. Sinon ils méritent bien d’être mis hors d’état de nuire.

Et puis que pouvaient-ils envisager d’autre si ce n’est de tenter de faire basculer le pays dans la confusion après que Macky Sall ait réussi sans trop parler, à nous gratifier d’un bilan particulièrement reluisant et élogieux, dix ans seulement après avoir été porté à la tête de notre Nation ? Ils rasent les murs depuis tout ce temps. Le coup KO pour ces chefs de partis télé centres, c’est surtout l’acceptation de la main tendue du chef de l’État par les formations politiques classiques d’envergure et d’expérience comme le PDS, le PS, le REWMI et plusieurs personnalités politiques de renommée du Sénégal, d’aller à la table du dialogue inclusif, franc et responsable qui se profile.

Eh oui, n’ayant plus rien à se mettre sous la dent, ils se rabattent sur l’os Sonko qu’ils sont allés ronger jusqu’à Ziguinchor où ils se réjouissent d’une jeunesse mal sensibilisée et manipulée qui brûle, pille, agresse et vole, sous leur regard honteusement complice. Voilà où nous en sommes au Sénégal sous une opposition qui a encore tout à apprendre. Quelle honte ma foi!

Il est heureux qu’à propos de Macky Sall et de ses prouesses au bénéfice de notre pays, Mathieu Thomas avait déjà fini d’arbitrer quand il s’écriait : » Si vous mettez votre cœur dans la réalisation de vos projets, si la passion vous dévore et que rien ne vous arrête succès il y aura.» Nul ne doute en effet de l’engagement et du sacrifice du président Macky Sall pour le Sénégal.

Alors, l’irresponsabilité de ces souteneurs des incidents malheureux au Sénégal a atteint des proportions jamais imaginées. Le peuple les a démasqués. Oui, leurs cagoules sont tombés et par conséquent, l’État a le devoir républicain et régalien de rabattre le caquet à ces périls ambulants. Enfin!

Vive le Sénégal de cette tradition de paix et de dialogue dans une Afrique unie et solidaire pour l’émergence !

Mamadou Biguine Gueye