Socé Diop Dione prépare sa rentrée à l’Assemblée nationale

Après son départ de l’ACBEP : Le retour de Socé Diop Dione à l’Assemblée Nationale est plus qu’imminent…

Débarquée, récemment, de la Direction de l’Agence Nationale pour la Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal (ACBEP), Madame Socé Diop Dione ne va pas rester de midi à quatorze heures pour trouver une nouvelle planque. Selon nos sources, le retour aux affaires de celle que l’on surnomme, affectueusement, la « Lionne du Bambouck » (de par ses grandes capacités mobilisatrices), est plus qu’imminent. Si l’on applique, ainsi, la nouvelle loi en vigueur à l’Assemblée Nationale (Tout élu (député) nommé par décret à un autre poste (Ministre, Directeur ou autres) et qui quitte l’Hémicycle, peut le retrouver (son poste d’élu du peuple) ce, après avoir été démis de ses nouvelle fonctions).Madame Dione qui a été élue brillamment sur la liste départementale de Koungheul (région Kaffrine), pourra, sans anicroche(s) retrouver son fromage…local. De quoi fait frémir sa suppléante directe, Fanta Sall assise sur son fauteuil c, depuis 2017.

Cette une compétence sure et avérée, inspectrice des bâtiments de grande carrure, pourra aussi être promue, à défaut, à un autre poste de Direction ou de Présidente de Conseil d’Administration. Pour dire, cette tête bien faite ne pas va rester en friche. N’est-ce pas Macky ?