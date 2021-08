Son récépissé bloqué…Cheikh Tidiane Dièye vole au secours de Dr Babacar Diop

« Être le ministre de l’intérieur dans un pays où le peuple est fermement attaché à la démocratie requiert de la hauteur, de la sagesse et de l’intelligence. Refuser de donner à Dr Babacar Diop, SG des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) les Guelewars, le récépissé de son parti politique, sous le prétexte fallacieux que ce terme renverrait à une ethnie, relève d’une singulière ignorance de l’histoire des peuples qui se sont installés, depuis l’empire du Mali, sur ces territoires qui couvrent aujourd’hui le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la République de Guinee, le Mali, le Côte d’Ivoire et même une partie du Burkina Faso. Le terme Guelewar renvoie à une éthique, des valeurs, un idéal de vie basé sur le Jom, le Ngor, le Jomb, le Fit, le Fullë, le Faïda, le Begg sa réew, etc. Il n’appartient à aucune ethnie. Je demande à M. Antoine Félix Diome, Ministre de l’intérieur du Sénégal, de délibérer à FDS les Guelewars son récépissé. Ce parti est crédible, progressiste et sérieux. Il apporte une contribution remarquable à la démocratie », a écrit Cheikh Tidiane Dièye sur Facebook.