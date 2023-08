Sonko a mis ses femmes et ses enfants à l’abri…il voulait verser le sang des autres

Ousmane Sonko est un véritable « vampire » suceur de sang des enfants d’autrui. Il avait parlé de chaos indescriptible au cas où Macky Sall et les Forces de défense et de Sécurité l’arrêteraient. Au finish, il est en prison et le Sénégal continue de fonctionner comme si de rien n’était. Sonko comptait sur un carnage. Il envisageait des morts dans les rues de Dakar et de Ziguinchor pour contraindre la communauté internationale à accuser Macky Sall. Rien ne s’est produit.

Les jeunes ne sont pas sortis. Et il est en prison. Mais avant d’y aller, le leader de l’ex-parti PASTEF a pris le soin de mettre sa femme et ses enfants à l’abri. Chez Sonko, les morts, ce sont les enfants des autres. Les siens sont bien en sécurité…loin de la cité Keur Gorgui.

Les vampires ne sucent jamais le sang de leurs enfants. Ils se nourrissent du sang des autres. Et c’est ce que vient de nous prouver Ousmane Sonko. Il a crié sur tous les toits que si Macky l’arrête, il y aura un chaos indescriptible. Tous les membres de l’ex-parti Pastef croyaient au chaos en pensant aux enfants des autres qui inonderaient les rues et se feraient canarder par les FDS.

Cette fois-ci, les parents ont bien gardé leurs enfants et les rues étaient désertes à part quelques individus isolés qui brûlaient des pneus. La mayonnaise chaotique de Sonko n’a pas pris. Ses prédictions macabres n’ont pas eu lieu car aucun parent ne voudrait voir son fils en page Nécrologie des quotidiens. Sonko s’est retrouvé seul. Ses gardes du corps ont déserté les lieux au moment où la brigade d’intervention venait le cueillir. Les militants ne sont pas sortis.

Et sa femme et ses enfants étaient absents lors de son arrestation. Renseignement pris, Ousmane Sonko avait fait évacuer ses femmes et ses enfants hors de la cité Keur Gorgui. Une de ses femmes est rentrée en famille et l’autre s’est rendue chez la mère du leader de l’ex-parti Pastef. Ce poltron met ses femmes et ses enfants à l’abri et attend de voir les enfants des autres se faire tuer dans les rues par des rebelles infiltrés.

Sonko avait tout prévu. Mais aujourd’hui le voilà contraint de faire des grèves de la faim pour se défendre. Qui l’eut cru ? Sonko rejoint Pape Alé Niang et Cheikh Bara Ndiaye dans leur grève de la faim… Même pas dix jours de grève de la faim et voilà qu’il se fait évacuer à l’hôpital principal aux Urgences. Pourtant, si l’on se fie aux confidences de nos confrère du journal Le Quotidien, Ousmane Sonko n’observe pas une diète totale. Il avait même pris son petit-déjeuner samedi dernier.

Ousmane Sonko est un tigre en papier. Il appelle les autres enfants à se livrer au front, alors que lui protège les siens. On l’a tous vu, monter une vidéo il y a quelques semaines de cela, pour se lamenter que son fils n’a pas pu réussir au bac à cause des percussions que Macky Sall lui fait subir. Combien d’autres enfants ont eux aussi échoué au bac ? Ousmane Sonko s’est-il soucié un seul instant de leur sort ?

Ousmane Sonko a-t-il eu une seule pensée pour tous ces enfants qu’il envoie au front et qui sont tombés morts ? N’est-ce pas lui qui soutient publiquement, et sans aucun gène que tout enfant qui meurt, ses parents vont toujours en créer d’autres. Une sortie qui a indigné plus d’un. Si ce n’est que ça, pourquoi n’envoie-t-il pas ses propres enfants au front comme ça s’ils meurent lui et ses femmes vont en créer d’autres. C’est dire à quel point, il est inconscient et irresponsable.

Pour Ousmane Sonko, seuls ses enfants ont droit de vie mais pas ceux des autres. Ousmane Sonko protège ses enfants et tous les autres membres de sa famille, on ne doit pas toucher à un seul de leurs cheveux. Il se moque éperdument ce qui peut arriver aux enfants qu’il envoie au front. Car eux, ils doivent mourir, leur sang doit être versé, afin que le chaos s’installe au Sénégal et qu’il puisse ramasser le pouvoir dans la rue.

Seulement, Ousmane Sonko commence à lasser les Sénégalais qui ne veulent que la paix dans ce pays. Ousmane Sonko avait misé sur ce que le pays allait être mis à feu et à sang, une fois qu’il serait arrêté. Il est arrêté et les Sénégalais sont en train de vaquer librement à leurs occupations. Le voilà maintenant contraint d’observer sa grève de la faim pour que la communauté internationale s’apitoie sur son sort et qu’il puisse obtenir sa libération. Peine perdue.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn