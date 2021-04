Pape Thiam : « SONKO a noyé son projet dans le jacuzzi du « sweet beauté »

La morale collective sénégalaise disqualifie M. Ousmane SONKO à la prochaine échéance électorale présidentielle dès lors qu’il a pris sur lui-même la responsabilité inédite de noyer le projet dans le jacuzzi du salon « sweet beauté », espérant d’une manière utopique à être repêché par l’opinion. En pareille circonstance, le « Jihad Nafsou » était plus sage et voire recommandait comme forme de résistance en lieu et place à l’appel au « mortal kombat » de Sonko qui a conduit de jeunes innocents à la mort.

Lors de sa dernière sortie, Sonko, étant l’invité d’un de ses courtisans, le leader du PASTEF s’est adonné à son sport favori qui est le monologue, teinté comme d’habitude d’une forte dose de contradictions et d’errements. Cet adepte du nihilisme (Ndlr : Sonko), dont la doctrine politique est spécialement fondée sur la désinformation, est maitre dans l’art de la manipulation des masses. D’ailleurs, dans le souci d’enregistrer un gain électoral et un ralliement de plus, Sonko serait même capable de soutenir sans ambages que durant les neuf ans de son magistère, le président Macky SALL n’aurait pas construit un seul kilomètre de route goudronnée sur l’étendue du territoire national.

Ce nouveau type de politicien très mesquin, promoteur de pratiques méconnues du landerneau politique sénégalais et soutenu par des forces rétrogrades dont l’ambition première est de prendre leur revanche électorale sur le peuple sénégalais, risque de déstabiliser tout le patrimoine socio-culturel et les limites fixées, fruit d’un consensus historique que nos valeurs traditionnelles nous interdisent de franchir dans ce pays.

En revanche, à l’aube d’un Sénégal nouveau, appelé à être producteur de pétrole et de gaz, la jeunesse doit rester vigilante, faire preuve de discernement et séparer la bonne graine de l’ivraie. Elle a la responsabilité historique d’accompagner ces mutations socio-économiques qui s’opèrent et de déjouer toutes velléités de déstabilisation du Sénégal.

De sorte que le président Macky SALL, fidèle à son engagement de placer la jeunesse au cœur de sa politique de développement et de donner une réponse satisfaisante aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entrepreneuriat et au secteur informel, a confirmé sa décision de réorienter des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins sur trois ans lors du conseil présidentiel récemment tenu à Diamniadio pour l’insertion et l’emploi.

De plus, dans ce programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, « XEYU NDAW GNI », le chef de l’Etat a annoncé qu’une enveloppe de 80 milliards de francs CFA sera dégagée dès le mois de Mai courant pour le recrutement de 65.000 jeunes sur l’ensemble du territoire national, dans divers domaines notamment l’éducation, la reforestation, le reboisement, l’hygiène publique, la sécurité, l’entretien routier et le pavage des villes etc…Sans oublier un quota spécial qu’il a prévu de mettre en place pour recruter 5.000 enseignants pour le préscolaire, le moyen et le secondaire, y compris les « daaras » modernes et l’enseignement en langue arabe.

En effet, il suffit de faire le parallèle pour comprendre qu’entre le président Macky SALL et Sonko, cet amateur du massage « body body » à défaut de celui des quatre mains, il y’a une grande différence dans l’appréciation des urgences de l’heure.

Pape THIAM

Responsable Politique

A.P.R Parcelles Assainies