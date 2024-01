Sonko a perdu le pouvoir de la rue…Les jeunes ont lâché le PROS

Ousmane Sonko a joué et perdu. Il a joué avec les vies des jeunes gens qui croyaient aveuglément en lui. Plus de 30 jeunes sont morts pour sa cause. Et pendant ce temps, Sonko surfait entre mensonges et accusations pour mieux jeter les jeunes dans la rue pour se faire « massacrer » par des forces occultes commandées par lui et ses partenaires. Il a été découvert et le pouvoir de la rue lui a échappé. Ousmane Sonko ne vaut plus rien dans les rues de Dakar et des autres régions exceptées celle de Ziguinchor qui lui reste fidèle. Et l’on sait pourquoi…

Combien de fois le leader radical et les responsables de l’ex parti dissous ont-ils appelé à des manifs qui ont été étouffées ? Avant son emprisonnement, Sonko avait été confiné à son domicile. Il lui était empêché de sortir ou de recevoir des visites chez lui. Ousmane Sonko avait pensé que cela allait causer des soulèvements populaires et pousser les forces de l’ordre à lever le barrage tout autour de son domicile. Ça a été la grosse désillusion pour lui. Il n’y a pas eu de soulèvements populaires, et il a fini par être arrêté.

Il avait été piégé par les autorités et il s’est fait avoir naïvement en venant arracher de force le téléphone portable d’une gendarme en civil qu’il accusait de le filmer. Ce qui lui a valu son arrestation. Et depuis qu’il a été jeté en prison, les gens vaquent librement à leurs occupations, les jeunes n’ont pas pris d’assaut les rues, il n’y a pas eu de voitures brûlées, de magasins saccagés… La géhenne promise par Sonko ne s’est pas finalement produite. Malgré les appels à des manifestations lancées par lui et des responsables de son ex-parti.

La dernière en date est celle du 31 décembre à 20h. Le concert de casseroles fut un véritable fiasco. Et son investiture sur les réseaux sociaux n’a réuni que des politiciens en mal de popularité, à l’image de Dame Mbodj, le syndicaliste de fortune, Moustapha Guirassy l’homme du Sénégal en tête (SET) qui n’a plus émergé dans sa ville de Kédougou, Maïmouna Bousso, une SPPF (sans parti politique fixe) qui traîne dans plusieurs permanences politiques…Ce n’était pas le rush lors de cette investiture.

Et côté rue, rien du tout. Aucune manifestation, aucune échauffourée, pas de pneus brûlés comme on en voyait à certains endroits…Le pouvoir de la rue a échappé à l’acteur principal du Sweet Beauté. Ce que semble oublié l’éditorialiste d’un site en ligne qui titrait hier : « La validation de la candidature de Sonko, une question de stabilité nationale ? »

Cet éditorialiste n’a rien compris. En quoi est-ce que l’invalidation de la candidature de Sonko pourrait déstabiliser le Sénégal ? Sonko a-t-il aujourd’hui le pouvoir de déstabiliser le Sénégal et ses 18 millions d’habitants ? Si tel est le cas, qu’attend-il ? Ousmane Sonko n’a plus aucun contrôle de la situation. Il est bien seul dans son combat. Sonko est un homme désespéré. La preuve, il était si abattu par l’indifférence des populations sur son sort qu’il ne pouvait faire autrement que de se lancer dans une grève de la faim.

Là aussi, il pensait que cela allait émouvoir l’opinion et inciter les jeunes à descendre dans les rues. Hélas pour lui, là aussi il n’y eut aucune réaction de la part des populations restées indifférentes à sa grève de la faim. Il était obligé donc de mettre fin à sa grève de la faim. Durant son séjour en prison, Sonko a constaté qu’il avait été radié des listes électorales. Ousmane Sonko est devenu inéligible. Sans illusion, Il a déposé un dossier incomplet de candidature au Conseil constitutionnel et sait qu’il sera rejeté.

La jeunesse sénégalaise a définitivement tourné le dos à Ousmane Sonko. Elle n’est plus prête à se sacrifier et à mourir pour Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor est maintenant seul dans ses aventures. Il est lâché de toutes parts. Sonko ne vaut plus rien. Le pouvoir de la rue lui a échappé. Et ses rêves de devenir 5ème Président de la République se sont envolés.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn