Sonko a peur de Adji Sarr…ce qu’il cache en face d’elle

C’est une faiblesse fatale pour la carrière du Président Ousmane Sonko (PROS). Il est amoureux de sa victime qui s’affiche de plus en plus comme son bourreau. Adji Sarr ne le lâche pas d’une semelle. Lors de la confrontation, Ousmane Sonko n’a pas répondu aux questions du Doyen des juges. Il usait de son droit de garder le silence. Et ce silence cache un malaise de Sonko face à Adji Sarr. Le leader du Pastef est faible devant cette fille qui l’a vu tout nu et qui a révélé au monde entier la face vicieuse de l’homme qui se voulait « Saint », « antisystème » et sans une seule tache dans son long parcours qui doit le mener vers le Palais.

Ousmane Sonko avait tenu en otage toute la nation…

Dans le feuilleton judiciaire sur la plainte déposée par Adji Sarr contre Ousmane Sonko qu’elle accuse de viols répétitifs et de menaces de mort sur sa personne, la peur a vraiment changé de camp. Qu’observait-on au début, lorsque cette affaire avait éclaté ? C’était un Ousmane Sonko qui avait réussi à embarquer de nombreux jeunes qui croyaient en lui dans son histoire que c’était un complot ourdi par le régime de Macky Sall contre sa personne.

Ousmane Sonko, du début de sa convocation à la Section de recherches de la gendarmerie où il a réussi à manipuler l’opinion en faisant croire que son immunité parlementaire était en train d’être violée par le pouvoir, jusqu’à sa garde à vue suivie de son déferrement au parquet, avait tenu en otage toute une nation.

Il avait savamment fait occulter le véritable débat sur certains qui fondent la légitimité de la plainte de Adji Sarr contre sa personne pour viols répétitifs et menaces de mort. Ousmane Sonko n’a jamais su convaincre sur les raisons qui l’ont conduit à fréquenter un salon de beauté pour des soins de santé, surtout qu’il l’a fait cette fois-ci lors de son accusation, la nuit, en plein milieu de couvre-feu. C’est ainsi que lors de sa garde à vue suivie de son déferrement au parquet, de violentes manifestations ayant conduit à des morts, des destructions de biens publics et privés avec pillages s’étaient produits en mars 2021.

Ousmane Sonko manipulateur

Il y avait de l’art dans la façon dont Ousmane Sonko manipulait l’opinion. Il avait réussi à semer la terreur dans le camp du pouvoir et même obligé à ce que Adji Sarr soit placée dans un endroit sûr et secret, l’obligeant à garder le silence. Pendant ce temps, lui et ses subordonnés occupaient le terrain médiatique, pour se livrer à toutes sortes de manipulations.

Les données ont changé maintenant, depuis que le dossier est en train d’avancer sur le plan judiciaire. La peur a changé de camp maintenant. Elle a démarré depuis que l’annonce a été faite que les deux parties, à savoir que, Adji Sarr et Ousmane Sonko allaient se retrouver pour une confrontation devant le Doyen des juges d’instruction.

C’est en ce moment que l’opinion a senti la panique s’emparer du côté de Ousmane Sonko qui a commencé à perdre toute sa sérénité. De cette confrontation, si tout se déroule dans les règles de l’art, la vérité va jaillir et l’opinion sera édifiée. Et cela Ousmane Sonko ne le veut manifestement pas. Pour cause, il n’a pas voulu d’abord prononcer le nom de Adji Sarr dans le bureau du Doyen des juges d’instruction.

Le feu chez Ousmane Sonko

Tout au long de leur confrontation, Ousmane Sonko n’a jamais osé regarder les yeux dans les yeux Adji Sarr. Il fuyait son regard. Ce qui est révélateur. S’il était innocent, il aurait regardé Adji Sarr droit dans les yeux pour lui dire qu’elle a menti. Ousmane Sonko se veut un bon croyant, mais jamais, il ne jure sur le saint coran sur cette affaire. Ousmane Sonko cache une autre vérité dans cette affaire. Il est tout simplement amoureux de Adjii Sarr.

Il fantasme sur cette fille. C’est pourquoi, il a laissé ses deux épouses plusieurs fois pour aller voir Adji Sarr. Cette dernière a fait même la description de la tenue intime que portait la seconde épouse de Ousmane Sonko, après qu’il lui a fait la confidence. Et Adji Sarr persiste toujours qu’elle a bien vu Ousmane Sonko en tenue d’Adam. C’est pourquoi, c’est le feu dans le camp de Ousmane Sonko en ce moment. Surtout que Adji Sarr, depuis qu’elle est sortie de sa cachette et s’affiche en public, occupe, elle aussi, le terrain médiatique et y va de ses déclarations.

Elle a même réclamé que lors de son audience entre elle et Ousmane Sonko, que cela se fasse publiquement. Et, elle sait de quoi elle parle. Ousmane Sonko n’a aucun intérêt qu’un procès se tienne, et au cas où cela se ferait, lui et ses partisans qui ne veulent pas que certaines vérités soient connues, feront tout pour perturber l’audience, obligeant ainsi le tribunal à la tenir en huis clos. Comme ça, l’audience se tiendra loin du public national et international. C’est tout simplement diabolique.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn