Sonko accusé de connivence avec l’ancien directeur des…

« Ousmane Sonko a été à la base de la création du Syndicat autonome des agents des impôts et domaines et a dirigé cette organisation de 2005 à 2012. Cette position lui a permis de s’ériger en terreur des différents responsables de son Administration. Cela lui a valu d’être systématiquement servi dans tous les lotissements qui ont été effectués. Ousmane Sonko a pu ainsi bénéficier de nombreuses affectations foncières. Nous détenons des copies de nombreux baux qui lui ont été attribués directement ou par le biais de prête-noms dûment identifiés ; des terrains qu’il a pu revendre. Les privilèges indus accordés à Ousmane Sonko avaient commencé par faire jaser au sein des services. La boulimie foncière de Ousmane Sonko l’avait poussé à être un garçon de courses de Tahibou Ndiaye, ancien directeur des Domaines. D’ailleurs, il avait cherché à voler au secours de Tahibou Ndiaye quand ce dernier avait maille à partir avec la justice. Il avait tenté en vain de mobiliser les travailleurs des Impôts et domaines pour servir de boucliers à Tahibou Ndiaye. Seulement, il n’avait pas compris que ces travailleurs ne pouvaient pas se sentir solidaires d’une prédation de ressources foncières qui ne leur avait pas profité », accusait, en janvier 2019, Madiambal Diagne ; poursuivant : « Dans le cadre de l’affaire Tahibou Ndiaye, Ousmane Sonko menaçait de faire sauter la République par des déballages. Il n’en fera rien. Tahibou Ndiaye finira par aller en prison. Je dois rappeler à Ousmane Sonko que c’était dans ces conditions qu’il avait demandé à me rencontrer, car il était au courant du fait que la famille et des proches de Tahibou Ndiaye m’avaient sollicité dans ce dossier en vue d’une «médiation pénale» pour permettre à Tahibou Ndiaye de sortir de prison. Nous nous étions vus au bar de l’hôtel King Fahd Palace en décembre 2013. Il était venu au rendez-vous, accompagné de Ismaïla Ba à qui il demanda de nous laisser seul à seul. Ousmane Sonko m’avait quitté ce jour en me témoignant de son «respect et de son estime». S’il en arrive aujourd’hui à m’insulter, c’est justement parce qu’il est en difficulté comme le montre éloquemment son amnésie subite, sur le plateau de la 2STv, le soir de la Saint Sylvestre. Il avait de la peine pour se souvenir jusqu’au nom de sa société Atlas. «Il y a des gens qui croient qu’il faut laver une injure dans le sang. J’ai horreur de cette lessive.» Je choisis de répondre aux insultes en opposant des faits précis et véridiques. Naturellement, faute de pouvoir y répondre, Ousmane Sonko aura l’insulte à la bouche. Pour la petite histoire, Ousmane Sonko était venu me voir en novembre 2017, toujours accompagné de Ismaïla Ba, dans le cadre des péripéties de la fermeture des écoles Yavuz Selim. Il avait promis de prendre en charge cette affaire. Il n’en fera rien. Peut-être c’est parce qu’il n’y avait pas de commissions à ramasser sur ce coup-là ».

Madiambal Diagne