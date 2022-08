Sonko annonce sa candidature pour éviter l’affaire Adji Sarr, selon…

Le parti politique dénommé- Mouvement Culturel pour le salut du Sénégal- FULLA AK FAYDA, vient d’apprendre ce jeudi 18 Aout 2022 la candidature prématurée, précipitée et à dessein de Monsieur Ousmane Sonko pour l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal.

Une déclaration inopportune, inélégante qui viole le droit et fait obstruction à l’institution judiciaire de notre pays le Sénégal.

En effet, Monsieur Ousmane Sonko qui est dans une logique de ne jamais faire face à la fille Adji Sarr davant la justice suite à une plainte de viol que cette dernière a déposé contre lui, use et abuse de son statut de politicien pour fuir un procès irréversible et imminent.

Le Parti Fulla ak Fayda prend l’opinion nationale et internationale en témoin face à cette énième forfaiture, de Monsieur Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire, visant à fragiliser les institutions de la république, et à installer le chaos par l’anarchie, le désordre et la violence mortelle.

Le parti Fulla ak Fayda interpelle l’Etat du Sénégal à agir avec sérénité mais sans aucune faiblesse pour que le droit soit dit face à ce viol confirmé par ce refus de répondre à la justice par le présumé.

Pour le parti :

Le Président

Le Vice-Président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Idrissa Diop Musicien International